В России подготовили законопроекты о введении QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

В правительстве готовят законопроекты, определяющие порядок введения в России QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест, поездках на поездах и авиаперелетах. Информацию об этом подтвердил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Как пишет РБК со ссылкой на источники. первый законопроект будет действовать до июня 2022 года. По словам собеседника агентства, в нем говорится о QR-кодах и деталях их использования, которые будут принимать регионы. Согласно поправкам, в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

Отмечается, что конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест, а уже после такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.

Также сообщается о том, что второй законопроект внесет изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. На междугородных и международных рейсах также вводятся обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или медотвод. Привитые не зарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут попасть на поезд или самолет по отрицательному ПЦР-тесту. Для граждан России, не имеющих QR-кодов, такая возможность тоже будет, но до даты, которую в дальнейшем установит правительство.