«Госуслуги» о мировом правительстве, QR-коды внесут в Госдуму, ликвидация «Мемориала»: главное к вечеру 11 ноября

Правительство готовит законопроект, который введёт запрет на авиаперелёты и проезд на поездах без QR-кодов. Также документ позволит региональным властям вводит QR-коды для посещения общественных заведений на их усмотрение. Сначала о резонансной инициативе со ссылкой на источники написал РБК, но затем информацию официально подтвердили в оперативном штабе. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отменять QR-коды будут лишь после того как коронавирус удастся победить полностью, невзирая даже на достижение коллективного иммунитета.

Однако в России число новых случаев лишь растёт — сегодня оно снова превысило 40 тысяч случаев в день, поддерживая и прежний уровень смертности выше 1200 человек в сутки. Набирает обороты эпидемия и в Германии, которая привита на 67%: там за сутки зафиксировано 50 тысяч случаев за день — даже больше чем в России, однако число летальных исходов в ФРГ в пять раз ниже — всего 235 человек за сутки.

Чат-бот сайта «Госуслуги» начал рассказывать пользователям о мировом правительстве и уверять, что коронавируса не существует, а прививки нужны для «сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля». На это обратил внимание «Дождь»* и другие СМИ. В Минцифры позднее пояснили, что это стало результатом мощнейшей в истории кибер-атакой на сервис, продолжающейся уже вторые сутки.