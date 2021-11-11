«Госуслуги» о мировом правительстве, QR-коды внесут в Госдуму, ликвидация «Мемориала»: главное к вечеру 11 ноября
Дайджест событий к концу четверга
Правительство готовит законопроект, который введёт запрет на авиаперелёты и проезд на поездах без QR-кодов. Также документ позволит региональным властям вводит QR-коды для посещения общественных заведений на их усмотрение. Сначала о резонансной инициативе со ссылкой на источники написал РБК, но затем информацию официально подтвердили в оперативном штабе. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отменять QR-коды будут лишь после того как коронавирус удастся победить полностью, невзирая даже на достижение коллективного иммунитета.
Однако в России число новых случаев лишь растёт — сегодня оно снова превысило 40 тысяч случаев в день, поддерживая и прежний уровень смертности выше 1200 человек в сутки. Набирает обороты эпидемия и в Германии, которая привита на 67%: там за сутки зафиксировано 50 тысяч случаев за день — даже больше чем в России, однако число летальных исходов в ФРГ в пять раз ниже — всего 235 человек за сутки.
Чат-бот сайта «Госуслуги» начал рассказывать пользователям о мировом правительстве и уверять, что коронавируса не существует, а прививки нужны для «сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля». На это обратил внимание «Дождь»* и другие СМИ. В Минцифры позднее пояснили, что это стало результатом мощнейшей в истории кибер-атакой на сервис, продолжающейся уже вторые сутки.
«От создателей "иноагент — это просто статус"», — именно так многие сегодня отреагировали на новость о том, что Генпрокуратура потребовала ликвидировать объявленных «иноагентом» «Мемориал», причём не российские отделения, а весь международный правозащитный центр. Основанием для это называется якобы многократное несоблюдение требований по закону об «иноагентах». Сами правозащитники уверены, что решение исключительно политическое.
Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть поставки, в том числе российского газа, если там введут новые санкции из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, куда ранее по территории Беларуси и под присмотром белорусских силовиков пришла организованная колонна мигрантов из третьих стран.
Еврокомиссар уже ответил, что «запугать» себя ЕС не даст и будет говорить на эту тему непосредственно с поставщиками, то есть и с Россией — сегодня же состоялся второй подряд телефонный разговор немецкого канцлера Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путины. Лидеры соглашаются, что проблему на границе нужно решать, однако ещё вчера Путин заявил, что обсуждать вопрос ЕС надо непосредственно с самим Лукашенко.
Тем временем в ЕС уже не исключают возможности военного столкновения в связи с ситуацией: обеспокоенность риском такого развития событий в совместном заявлении выразили министры обороны Литвы, Эстонии и Латвии, передаёт Reuters.
Лидер Чеченского парламента выступил с инициативой запретить СМИ и блогерам упоминать вероисповедание и национальность преступников. За это предлагается привлекать к административной ответственности. Принимать документ или нет, предстоит уже Государственной думе.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь»* и его журналиста Рената Давлетгильдеева в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Политик требует с обоих ответчиков по 10 миллионов рублей компенсации морального ущерба.
Коротко о других новостях:
- «Такие истории не секрет»: Рассказавший о домогательствах Жириновского журналист прокомментировал иск от политика.
- Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку. Теперь от требует перевода в частную больницу.
- Движение «Голос»** опубликовало заявление с позицией по электронному голосованию. Эксперты уверены, что внедрять его пока рано.
- Обязательную вакцинацию людей, старше 60 лет вслед за Питером ввели и в Краснодарском крае.
- YouTube больше не будет показывать счётчик дизлайков пользователям, хотя поставить их будет можно и авторы их увидят.
- Телеведущая Роза Сябитова заявила, что женщины должны нравится мужчинам и работать по дому, а карьера и заработок им только мешают.
Также читайте на сайте «Собеседника»:
- Председатель Союза пассажиров России: У законопроекта о QR-кодах на транспорте могут быть проблемы с конституционностью
- «Может, сразу фотографировать в профиль и анфас, как преступников?»: эксперт - об инициативе Бастрыкина ввести геномную регистрацию для мигрантов
- Правда ли, что бабушка и дедушка не являются законными представителями внуков?
*«Дождь» объявлен властями «иностранным агентом».
**По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения».