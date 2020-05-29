Роза Сябитова: Женщины, желающие хорошо зарабатывать, – «обезьяны с гранатой»

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова выступила с критикой женщин, которые хотят достичь карьерных успехов и достойного заработка. Она уверена, что главное, к чему должны стремиться женщины — удовлетворять желаниям мужчин, которые, по её мнению, заключаются в умении вести хозяйство и красивой внешности.

По её теории, желание самореализоваться в профессиональном плане у девушек появилось лишь в 1990-е годы, тогда же сформировалось первое поколение женщин, которые в состоянии обеспечить себя и свою семью:

«Женщины втемяшили себе в голову, что должны зарабатывать. Мы алогичны, мы обезьяны с гранатой, — сказала г-жа Сябитова в эфире радиостанции «Говорит Москва», — Мы для мужчины — объект удовольствия. Удобство входит в наш комплект бесплатно. Мы обязаны готовить, стирать, рожать детей — это само собой разумеющееся. Пока мужчина нас хочет, так придумал Господь, мы ему нужны».

Телеведущая уверена, что главная функция женщины, на которую обращают внимание мужчины — способность родить здоровое потомство, а вовсе не карьера, деньги или какие-либо другие личностные качества. А тратить молодость, когда женщины наиболее привлекательны, на работу, по мнению ведущей, неправильно.

Финансовая состоятельность женщин, по её словам, способна привлечь лишь «альфонсов».