В России за сутки выявили более 40 тысяч заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 40 759 новых случаев коронавируса, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За минувшие 24 часа зафиксировано 1 237 летальных исходов, это на два меньше чем рекорд за все время пандемии, поставленный вчера. За сутки в России полностью выздоровели еще 33 156 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (6240, что почти на 60% превышает предыдущий суточный показатель в 3927 инфицированных), Санкт-Петербурге (3230), Московской области (2617), Самарской области (1791), в Крыму (819) и в Воронежской области (783).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 952 472 случая ковида, зафиксирован 251 691 летальный исход, выздоровело 7 687 317 человек.