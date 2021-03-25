В России второй день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 1 239 смертей от коронавируса – это максимум за все время пандемии и второй антирекорд за два дня, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За 9 ноября в стране выявлено 38 058 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки еще 34 565 человек.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (3927), Санкт-Петербурге (2942), Московской области (2649), Самарской области (1785), в Крыму (811) и в Воронежской области (784).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 911 713 случаев ковида, зафиксировано 250 454 летальных исходов, выздоровел 7 654 161 человек.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране удалось переломить ситуацию с коронавирусом за счет нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.