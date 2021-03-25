Гинцбург: в России разрабатывают лекарство против коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о работах над лекарством для подавления размножения коронавируса, передает РИА Новости.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, – они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», – отметил Гинцбург.

Ранее он рассказал, что в центре Гамалеи разрабатывают препарат из антител для лечения людей с коронавирусом. Он отметил, что клинические испытания препарата планируют начать в январе и закончить через 3-4 месяца.

Он добавил, что в центре работают и над такой серией лекарств.

«Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев», – подчеркнул Гинцбург.