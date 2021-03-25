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Подорожником тоже будут лечить? Россияне высмеяли регистрацию Роспотребнадзором препарата от COVID из березы и лишайника

После получения свидетельства о государственной регистрации может быть налажено широкое производство добавки

Фото: Pixabay

Роспотребнадзор сертифицировал биологически активную добавку «Бетукладин» из березы и ягеля, предназначенную для профилактики, облегчения и ускорения реабилитации пациентов, перенесших вирусные заболевания, в том числе коронавирус. По словам разработчиков добавки, в ее состав входят бетулин, получаемый из коры березы, лишайниковые олигосахариды, которые выводят из организма токсины, обладают антикоагуляционным и иммуномодулирующим действием, повышают усвояемость бетулина и других активных веществ комплекса, в том числе вторичные лишайниковые вещества, которые обладают мягким антибактериальным действием, передает ТАСС

В социальных сетях тут же высмеяли такой препарат для борьбы с ковидом и предложили также использовать боярышник, кору дуба, подорожник и другие народные средства. 

«Надо в этот препарат ещё кору дуба и подорожник добавить, вообще будет панацея! Единственное, отсутствующий мозг не вернёт, но тут уж вообще ничего не поможет»;
«Сегодня вроде не 1 апреля»;
«Я сначала подумал, что это новость от ИА "Панорама"!»; 
«Хана русской березке. И олени останутся без еды. Присоединятся к огромному количеству нищих россиян»;
«Есть после такого вопросы о недоверии к спутнику?»;
«А всемирно признанные вакцины не сертифицировал»; 
«Болгары онемели от восхищения»;
«Так и почувстаовал себя бессмертным», – пишут россияне.

А пользователь под ником A_Ra_Berlin даже посветил этому событию двустрочное стихотворение: 

«Пожую я ягель, обниму берёзу,
Не бывать ковиду, смерть туберкулёзу».
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