Подорожником тоже будут лечить? Россияне высмеяли регистрацию Роспотребнадзором препарата от COVID из березы и лишайника

Роспотребнадзор сертифицировал биологически активную добавку «Бетукладин» из березы и ягеля, предназначенную для профилактики, облегчения и ускорения реабилитации пациентов, перенесших вирусные заболевания, в том числе коронавирус. По словам разработчиков добавки, в ее состав входят бетулин, получаемый из коры березы, лишайниковые олигосахариды, которые выводят из организма токсины, обладают антикоагуляционным и иммуномодулирующим действием, повышают усвояемость бетулина и других активных веществ комплекса, в том числе вторичные лишайниковые вещества, которые обладают мягким антибактериальным действием, передает ТАСС.

В социальных сетях тут же высмеяли такой препарат для борьбы с ковидом и предложили также использовать боярышник, кору дуба, подорожник и другие народные средства.

«Надо в этот препарат ещё кору дуба и подорожник добавить, вообще будет панацея! Единственное, отсутствующий мозг не вернёт, но тут уж вообще ничего не поможет»;

«Сегодня вроде не 1 апреля»;

«Я сначала подумал, что это новость от ИА "Панорама"!»;

«Хана русской березке. И олени останутся без еды. Присоединятся к огромному количеству нищих россиян»;

«Есть после такого вопросы о недоверии к спутнику?»;

«А всемирно признанные вакцины не сертифицировал»;

«Болгары онемели от восхищения»;

«Так и почувстаовал себя бессмертным», – пишут россияне.

А пользователь под ником A_Ra_Berlin даже посветил этому событию двустрочное стихотворение:

«Пожую я ягель, обниму берёзу,

Не бывать ковиду, смерть туберкулёзу».