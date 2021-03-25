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«Мы не позволим Лукашенко запугать нас»: В ЕС ответили на слова о перекрытии газа

ЕС будет общаться с Россией и другими поставщиками голубого топлива на фоне угроз Лукашенко перекрыть его транзит

Фото: Global Look Press

Александр Лукашенко

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони пообещал привлечь к ситуации вокруг Беларуси крупнейших поставщиков газа: Россию, Норвегию и страны Африки. Евросоюз будет связываться с ними через дипломатические каналы, чтобы нивелировать риски со стороны управляющего Беларусью Александра Лукашенко, который ранее, говоря о миграционном кризисе, созданном на границе с Польшей, угрожал перекрыть транзит газа в Европу.

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией — и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — приводит ТАСС слова еврокомиссара.

По его словам, в 2022 году будет утверждена первая оборонная концепция «Стратегический компас ЕС», которая должна включать в себя и вопросы безопасности в отношении поставок газа.

Напомним, что новый виток миграционного кризиса начался несколько дней назад после того как к границе Польше по территории Беларуси подошла организованная колонна из порядка четырёх тысяч граждан третьих стран. Они разбили там палаточный лагерь. Александр Лукашенко уже распорядился подвезти туда сухих дров, чтобы мигранты могли развести костры.

В странах Евросоюза не сомневаются, что миграционный кризис создан искусственно властями Беларуси, который способствовали попаданию мигрантов к границе с Польшей. В ЕС уже заговорили о новых санкциях против режима Лукашенко, а также против авиакомпаний, причастных к транспортировке мигрантов в Беларусь. В это число, по неподтверждённым данным, может попасть и российская компания «Аэрофлот», где уверяют, что мигрантов в Беларусь не доставляли.

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