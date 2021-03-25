Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:44

Западным авиакомпаниям могут запретить летать над Россией в случае введения санкций против «Аэрофлота»

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» из-за ситуации в Беларуси

Самолет Аэрофлота
Фото: Global Look

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Евросоюз (ЕС) введет санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия в ответ может запретить западным авиакомпаниям пролетать над своей территорией, передает РИА Новости.

«"Аэрофлот" здесь не причем. Они любой ценой пытаются "укусить" Россию. (...) Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», – сказал Джабаров. 

Политик отметил, что если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц российской компании, аналогичные санкции могут быть введены в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Сенатор считает, что западные политики не просчитали последствия таких шагов, и надеется, что до этого не дойдет.

Ранее Bloomberg сообщил, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках новых санкций против Белоруссии, связанных с миграционным кризисом на границе с Польшей. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 20 часов назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 4 минуты назад

В России подготовили законопроекты о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах

Общество 1 час назад

В России за сутки выявили более 40 тысяч заболевших COVID-19

Общество 1 час назад

«Может, сразу фотографировать в профиль и анфас, как преступников?»: эксперт - об инициативе Бастрыкина ввести геномную регистрацию для мигрантов

Общество 1 час назад

«Так страшно!» Наталья Фатеева врезала отказывающимся от прививок россиянам

Политика 2 часа назад

Создатель роликов про «депутата Наливкина» Андрей Клочков: «Мы не преступники»

Общество 3 часа назад

Подорожником тоже будут лечить? Россияне высмеяли регистрацию Роспотребнадзором препарата от COVID из березы и лишайника

Общество 4 часа назад

В YouTube больше не будет отображаться число дизлайков под роликами

Общество 5 часов назад

Главное к 11 ноября: изменения в КоАП для водителей, санкции против Аэрофлота из-за кризиса с мигрантами в Беларуси

Общество 5 часов назад

Россиянина приговорили в США к 10 годам за мошенничество жертвами которого стали крупные СМИ

Общество 6 часов назад

Гинцбург: в России разрабатывают лекарство против коронавируса

Общество 6 часов назад

До четырех тепла и дожди: погода в Москве и Подмосковье на сегодня

Общество 13 часов назад

Власти Петербурга запретят непривитым 60+ заходить в рестораны и кафе

Общество 17 часов назад

Главное к вечеру 10 октября: прекращение уголовного дела Сергея Савельева, поздравления Михаилу Ефремову

Общество 18 часов назад

Кибердружины для охоты на антипрививочников в соцсетях появятся в Югре

Общество 18 часов назад

У умершего от COVID преподавателя Омского медвуза был поддельный сертификат о вакцинации, заявили в руководстве

Политика 19 часов назад

"Он должен начать жизнь с чистого листа": Милонов ждет от Рашкина покаяния

Общество 20 часов назад

Информатор Gulagu.net Сергей Савельев не планирует возвращаться в Россию после прекращения уголовного дела против него

Общество 20 часов назад

«Мы не преступники!»: Создатели шоу про депутата Наливкина просят помощи из-за уголовного дела против них

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика