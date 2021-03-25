Западным авиакомпаниям могут запретить летать над Россией в случае введения санкций против «Аэрофлота»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Евросоюз (ЕС) введет санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия в ответ может запретить западным авиакомпаниям пролетать над своей территорией, передает РИА Новости.

«"Аэрофлот" здесь не причем. Они любой ценой пытаются "укусить" Россию. (...) Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», – сказал Джабаров.

Политик отметил, что если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц российской компании, аналогичные санкции могут быть введены в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Сенатор считает, что западные политики не просчитали последствия таких шагов, и надеется, что до этого не дойдет.

Ранее Bloomberg сообщил, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках новых санкций против Белоруссии, связанных с миграционным кризисом на границе с Польшей.