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Главное к 11 ноября: изменения в КоАП для водителей, санкции против Аэрофлота из-за кризиса с мигрантами в Беларуси

Коротко о главных новостях к утру

Фото: Global Look Press

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдет ряд новых норм, которые коснутся автомобилистов. Как пишет «Коммерсант», речь идет о процедуре временного ограничения водительских прав до решения суда, штрафе в 40 тыс. рублей за «неоднократный» отказ остановить машину по требованию полиции во время погони, а также о санкции за систематические нарушения, опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства. Как отмечается, власти планируют полностью отказаться от применения административного ареста для водителей. По мнению экспертов, новый КоАП учитывает ошибки старого и не предполагает резкого роста штрафов. Сейчас проекты кодексов проходят согласование в ведомствах, затем они будут вноситься в правительство, но точных сроков пока нет.

Bloomberg сообщил, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках новых санкций против Белоруссии, связанных с миграционным кризисом на границе с Польшей. Санкции могут коснуться физических лиц и компаний, причастных к доставке мигрантов к границам ЕС через Белоруссию. Помимо «Аэрофлота», они могут затронуть турецкую компанию Turkish Airlines.

В Сколково рассказали о возможности выдачи QR-кодов гражданам с антителами к COVID-19. Как рассказал ТАСС заместитель главного врача по лечебной работе госпиталя Hadassah Medical Skolkovo Родион Сигал, сформированный путем вакцинации или после перенесенного ковида иммунитет защищает человека от заболевания, поэтому нельзя исключать возможности получения QR-кодов гражданами с высоким титром антител. По его словам, практика выдачи QR-кодов лицам с высоким уровнем антител к коронавирусу существует в ряде европейских стран. Он напомнил, что антитела распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции. Они вырабатываются как после перенесенного заболевания, так и после введения вакцины. 

Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе вспышек кори на фоне пандемии COVID-19. Согласно докладу ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2020 году зафиксирован самый большой рост числа непривитых детей за 20 лет. «В течение 2020 года более 22 миллионов младенцев пропустили первую дозу вакцины против кори - на 3 миллиона больше, чем в 2019 году, что стало самым большим увеличением за два десятилетия и создало опасные условия для возникновения вспышек. (...) Слабый мониторинг кори, тестирование и отчетность по кори ставят под угрозу способность стран предотвращать вспышки этого очень заразного заболевания. Крупные вспышки кори произошли в 26 странах, и на них в 2020 году пришлось 84 процента всех зарегистрированных случаев», – говорится в докладе. Его авторы отметили, что из-за сбоев в плановой вакцинации более 93 млн человек находятся сегодня под угрозой заболеть корью.

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