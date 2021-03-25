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Глава МИД Германии назвал Лукашенко «главарем государственной шайки контрабандистов»

Министры иностранных дел стран ЕС согласны ввести санкции против «Белавиа» из-за переброски нелегальных мигрантов властями Беларуси

Фото: Global Look Press

Хайко Маас

Накануне состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Евросоюза, на которой обсуждался пятый пакет санкций против Беларуси. В частности участники встречи пришли к консенсусу о необходимости ввести ограничения против белорусской авиакомпании «Белавиа», которой уже запрещено летать над ЕС и рядом других стран.

В ходе дискуссии глава МИД Германии Хайко Маас взял слово, чтобы заявить, что ФРГ не намерена закрывать глаза на то, как белорусские власти и их авиакомпания безнаказанно занимается переправлением нелегальных мигрантов из множества стран в Евросоюз, к расследованию которого уже занимаются немецкие правоохранительные органы.

Во время своего выступления г-н Маас назвал находящегося у власти в Беларуси Александра Лукашенко «главарем государственной шайки контрабандистов». Такой перевод его слов приводит русская служба «Би-би-си».

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также призвал к санкциям против турфирм, причастных к переброске нелегалов из Африки и Центральной Азии в Беларусь.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подводя итоги встречи, заявил, что страны пришли к согласию о необходимости ввести новые санкции против «Белавиа», однако какими они будут, пока не сообщается.

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