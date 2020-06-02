Bild: Лукашенко дает нелегально проникающим в ЕС мигрантам студенческие визы

Власти Германии подключились к расследованию нелегальной миграции из Беларуси на территорию Евросоюза. В частости речь идет о тех нелегалах, которые проникают из Республики в Польшу, а оттуда попадают в Германию, об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источник. Правоохранительные органы изучают версию о непосредственной вовлеченности в это официальных органов Беларуси.

По информации издания, мигрантов привозят в Минск из ряда стран: из Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Иордании, Турции и Сирии. В столицу Беларуси они попадают по выдаваемым режимом Александра Лукашенко студенческим визам, а оттуда их везут к плохо охраняемым частям европейской границы — логистикой занимаются белорусские пограничные службы и милиция.

За возможность попытаться проникнуть в Евросоюз и транспортные услуги мигранты платят Беларуси по четыре тысячи евро.

С августа только в Германию через Беларусь проникли порядка четырех тысяч мигрантов, следует из данных МВД ФРГ.