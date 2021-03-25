Председатель Союза пассажиров России: У законопроекта о QR-кодах на транспорте могут быть проблемы с конституционностью

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, магазинах и на транспорте. Если законопроект примут, то коды будут спрашивать у пассажиров на междугородних и международных рейсах.

– Свобода передвижения – это конституционное право, – комментирует председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, – но правовая практика такова, что конституционные права можно ограничивать в случае общественных интересов, например, если люди являются источниками инфекции для других людей.

Но мы же недавно слышали от Поповой, что вакцинированные граждане также являются источником заражения. Возникает вопрос: в каких целях возможно введение кодов на транспорте – в целях защиты от других пассажиров или в целях стимулирования граждан России к тому, чтобы вакцинироваться? И второе – это уже неправильно, это вторжение в конституционные права гражданина.

Янков не исключает, что если законопроект всё-таки будет создан и принят, то его обжалуют в Конституционном суде как нарушающий конституционные права граждан, и суд может его отменить – такая правовая практика есть. Кроме этого, председатель Союза пассажиров России отмечает, что организовать систему контроля кодов на всей территории РФ на железнодорожном транспорте технически невозможно.

– Есть дальние станции и полустанки, где нет мобильной связи, там сканер будет не работать. Тотальную проверку по QR-кодам можно сделать только на воздушном транспорте, – считает Янков.