Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:30

Чечня предлагает запретить СМИ и блогерам писать о национальности и вере преступников

Всем, кто напишет об этом, должно грозить административное дело, говорится в проекте местного закона, который в дальнейшем планируется направить и в Госдуму

Фото: Global Look Press

Рамзан Кадыров

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов внес на рассмотрение регионального парламента законопроект о запрете упоминания вероисповедания и национальности лиц, совершивших преступление. Он считает, что это не только недопустимо, но и может оскорблять, в том числе религиозные чувства.

Инициативу в дальнейшем предлагается предложить для принятия Государственной думе, то есть распространить не только на Чечню, но и на всю Россию. Тех, кто будет писать или говорить о вере или национальности преступников предлагается наказывать в административном порядке, передает канал «Грозный».

«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», — пишет телеканал.

«Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов», — говорится в описании законодательной инициативе.

Авторы объясняют необходимость введения запрета отсылкой к 21 статье Конституции РФ, которая гласит, что «достоинство личности охраняется государством».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 3 минуты назад

Магазины начали штрафовать по-крупному за продажу немаркированной парфюмерии

Общество 7 минут назад

Председатель Союза пассажиров России: У законопроекта о QR-кодах на транспорте могут быть проблемы с конституционностью

Общество 25 минут назад

Правда ли, что бабушка и дедушка не являются законными представителями внуков?

Политика 57 минут назад

«Мы не позволим Лукашенко запугать нас»: В ЕС ответили на слова о перекрытии газа

Общество 1 час назад

«Такие истории не секрет»: Рассказавший о домогательствах Жириновского журналист прокомментировал иск от политика

Без рубрики 1 час назад

В погоне за золотым унитазом

Общество 1 час назад

«Его творчество не теряет актуальности». В Следственном комитете напомнили об уроках Достоевского

Без рубрики 3 часа назад

В подмосковной Истре поезд насмерть сбил человека

Общество 3 часа назад

Песков: Достижение коллективного иммунитета в России не приведет к отмене QR-кодов

Общество 3 часа назад

Обязательную вакцинацию от COVID-19 граждан старше 60 лет ввели в Краснодарском крае

Общество 4 часа назад

В России подготовили законопроекты о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах

Общество 5 часов назад

В России за сутки выявили более 40 тысяч заболевших COVID-19

Общество 5 часов назад

«Может, сразу фотографировать в профиль и анфас, как преступников?»: эксперт - об инициативе Бастрыкина ввести геномную регистрацию для мигрантов

Общество 5 часов назад

«Так страшно!» Наталья Фатеева врезала отказывающимся от прививок россиянам

Политика 6 часов назад

Западным авиакомпаниям могут запретить летать над Россией в случае введения санкций против «Аэрофлота»

Политика 6 часов назад

Создатель роликов про «депутата Наливкина» Андрей Клочков: «Мы не преступники»

Общество 7 часов назад

Подорожником тоже будут лечить? Россияне высмеяли регистрацию Роспотребнадзором препарата от COVID из березы и лишайника

Общество 8 часов назад

В YouTube больше не будет отображаться число дизлайков под роликами

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика