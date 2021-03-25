Чечня предлагает запретить СМИ и блогерам писать о национальности и вере преступников
Всем, кто напишет об этом, должно грозить административное дело, говорится в проекте местного закона, который в дальнейшем планируется направить и в Госдуму
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов внес на рассмотрение регионального парламента законопроект о запрете упоминания вероисповедания и национальности лиц, совершивших преступление. Он считает, что это не только недопустимо, но и может оскорблять, в том числе религиозные чувства.
Инициативу в дальнейшем предлагается предложить для принятия Государственной думе, то есть распространить не только на Чечню, но и на всю Россию. Тех, кто будет писать или говорить о вере или национальности преступников предлагается наказывать в административном порядке, передает канал «Грозный».
«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», — пишет телеканал.
«Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов», — говорится в описании законодательной инициативе.
Авторы объясняют необходимость введения запрета отсылкой к 21 статье Конституции РФ, которая гласит, что «достоинство личности охраняется государством».