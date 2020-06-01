Драка в Новой Москве: Кадыров обвинил Симоньян в хайпе, она оправдалась тем, что тоже «кавказец»

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал пост с критикой людей и СМИ обвиняющих кавказцев «по любому, даже маленькому происшествию» и напомнил «уроженке Кавказа», главному редактору RT Маргарите Симоньян, что перед тем как делать заявления, нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме. Речь идет о четырех мужчинах, задержанных по подозрению в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.

Симоньян ответила на критику в своём Telegram-канале. Она заявила, что всегда проверяет информацию перед тем, как делать заявления и она оказалась верной (все четверо задержанных за нападение в Ватутинках уроженцы Кавказа).

«По необъяснимым причинам многие, очевидно, не понимают, что Кавказ – это не только Чеченская республика, Дагестан, Осетия и др. Хотела бы напомнить, что Кавказ – это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и много чего ещё. Я сама, с точки зрения классической географии, – такой же «кавказец», – подчеркнула она и добавила, что поэтому она имеет «полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина».

Она также прокомментировала тему, которая касается того, надо ли упоминать национальность задержанного в СМИ.

«Когда-то я сама считала, что этого делать не надо. Меня тоже, как «лицо кавказской национальности», обижали и возмущали такие упоминания. Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше – на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем её. Когда-то мы из-за этого уже потеряли страну. Очень не хочется потерять ещё раз», – написала Симоньян.

4 ноября в Новых Ватутинках несколько человек устроили драку с мужчиной с ребёнком на руках. Позже видеозапись конфликта появилась в интернете и делом заинтересовались правоохранители. Участников конфликта задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Затем в СК заявили, что с учётом полученных доказательств планируют предъявить задержанным обвинения по части 3 статьи 30, пп. «а, в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.