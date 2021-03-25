Задержанным за нападение на мужчину с ребенком в Москве предъявят обвинение в покушении на убийство

Следственный комитет РФ переквалифицирует дело о нападении компании из четырёх человек на мужчину с ребенком в Новой Москве со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство». Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.

По данным следователей, вечером 4 ноября на Нововатутинском проспекте в Новой Москве группа лиц напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и подвергла их избиению. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему.

Четверым задержанным от 17 до 19 лет. Против них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, однако с учётом полученных доказательств планируется предъявить обвинения по части 3 статьи 30, пп. «а, в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сегодня полиция задержала четвертого участника конфликта, произошедшего в Новой Москве.

4 ноября несколько человек устроили драку с мужчиной с несовершеннолетним ребенком на руках. Позже видеозапись конфликта появилась в интернете.

Накануне, 5 ноября, местные жители намеревались провести «реванш» с обидчиками, назначив на 15:00 встречу на том же месте, но полиция вовремя узнала о планирующейся сходке и обеспечила микрорайон автозаками.