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Главное к 6 ноября: задержан четвертый участник конфликта в Новой Москве, популярная певица погибла в авиакатастрофе

Коротко о главных новостях к утру субботы

Фото: Instagram @mariliamendoncacantora, скриншот из видео

Полиция задержала четвертого участника конфликта, произошедшего в новой Москве, где уроженцы средней Азии устроили драку с мужчиной с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение 4-го участника конфликта произошедшего на территории ТиНАО в Москве. Мужчина, 2002 года рождения, задержан в ночное время. В настоящее время он доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», – говорится в сообщении. 

Компания Apple наняла бывшего инженера Tesla для разработки собственного электромобиля. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, производитель iPhone привлек Кристофера Мура для своей команды, работающей над беспилотным автомобилем. Он будет следить за программным обеспечением проекта, подчиняясь Стюарту Бауэрсу, другому бывшему руководителю Tesla, который присоединился к компании в конце прошлого года. Apple отказалась от комментариев и пока не раскрывает планы по разработке собственного беспилотного авто. 

Большинство врачей скорой помощи города Облучье, которые планировали уволиться из-за нежелания вакцинироваться, отозвали свои заявления. «Коллектив принял решение отозвать заявления на увольнения. Сегодня утром мы написали новые заявления – с требованием оставить без рассмотрения прежние заявления. Главная цель наших заявлений от 1 ноября была не в том, чтобы устроить саботаж, а в том, чтобы о проблеме начали говорить. Если бы нас начали 15 ноября массово отстранять от работы, тогда бы точно получился саботаж. А так проблемная ситуация получила резонанс ещё 1 ноября и у нас оказалось две недели для принятия решения. Своей цели мы добились – нас услышали. Заявления забрали все, кроме двоих работников. Но они увольняются по другим причинам», – рассказал интернет-газете «Набат» сотрудник скорой и депутат Иван Краснослободцев. Ранее СМИ сообщали о том, что все работники скорой города Облучье планируют уволиться.

В Роспотребнадзоре сообщили, что поставить точный диагноз по коронавирусу можно только с помощью лабораторного тестирования. «Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», – рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

Бразильская певица Марилия Мендонса погибла при крушении самолёта на юго-востоке страны. Как пишет порта G1, двухмоторный самолет, на котором находилась 26-летняя артистка и еще четыре человека, врезался в кабель в распределительной вышке компании в Пьедад-де-Каратинга на реке Досе. Как отмечается, самолет упал в водопад в 2 км от взлетно-посадочной полосы, где должен был приземлиться. Сегодня вечером у певицы планировалось выступление. 

«С огромным сожалением мы подтверждаем смерть певицы Марилии Мендонсы, ее продюсера Энрике Рибейро, ее дяди и советника Абисели Силвейра Диас Филью, пилота и второго пилота самолета, чьи имена мы пока сохраним», – сообщили в пресс-службе певицы. 

Марилия Мендонса пользуется большой популярностью в Бразилии, в 2019 году артистка стала лауреатом премии Latin Grammy.

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