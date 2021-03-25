«Нападали на него “в крысу”»: Полиция установила личность мужчины с ребенком, избитого в ТиНАО

Столичная полиция установила личность мужчины, пострадавшего от нападения нескольких мужчин в Новых Ватутинках, передает пресс-служба ведомства.

4 ноября отец с несовершеннолетним ребенком на руках пытался уйти от агрессивно настроенных граждан, но, когда они его догнали, он поставил сына на ноги, а сам вступил в драку с одним из агрессоров. Но позже на него накинулись и остальные мужчины.

5 ноября местные жители намеревались провести «реванш» с обидчиками, назначив на 15:00 встречу на том же месте конфликта, но полиция вовремя узнала о планирующейся сходки и обеспечила микрорайон автозаками, пишет телеграм-канал Readovka. Кого-то успели задержать на отступах от места встречи