«Нападали на него “в крысу”»: Полиция установила личность мужчины с ребенком, избитого в ТиНАО
Местные жители намеревались сегодня отомстить обидчикам, но полиция предотвратила это «мероприятие»
Столичная полиция установила личность мужчины, пострадавшего от нападения нескольких мужчин в Новых Ватутинках, передает пресс-служба ведомства.
4 ноября отец с несовершеннолетним ребенком на руках пытался уйти от агрессивно настроенных граждан, но, когда они его догнали, он поставил сына на ноги, а сам вступил в драку с одним из агрессоров. Но позже на него накинулись и остальные мужчины.
5 ноября местные жители намеревались провести «реванш» с обидчиками, назначив на 15:00 встречу на том же месте конфликта, но полиция вовремя узнала о планирующейся сходки и обеспечила микрорайон автозаками, пишет телеграм-канал Readovka. Кого-то успели задержать на отступах от места встречи
Разбирательством занимается ОМВД по району Коммунарка. Личности нападавших устанавливаются. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Очевидец драки поделился с корреспондентом Readovka, что недоброжелатели специально нападали на мужчину толпой:
«Точную причину конфликта не знаю. Увидел, как мужчина с ребенком на руках убегает от группы людей. Как я понял, они просто поругались из-за чего-то. Потом уже он поставил ребенка на землю. Мужчину начали бить по лицу (ребёнок убежал в сторону, за ним присмотрела женщина). Их начали разнимать другие люди. Мужчина хотел побороться один на один, но они не хотели и нападали на него "в крысу"»