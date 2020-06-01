Кадыров помирился с Симоньян и попросил интернет-сообщество перестать ей угрожать

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что лично поговорил по телефону и пришёл к общему мнению с главным редактором RT Маргаритой Симоньян, которую ранее обвинил в том, что она не проверяет факты и пиарится за счёт инцидента с нападением четырёх человек на мужчину с ребёнком в Новой Москве, которых называли в СМИ кавказцами.

«Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание - один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ – это прекрасный край, который подарил России замечательных людей: героев, артистов, художников, писателей, учёных, – пишет он в своём Telegram-канале. Я бы хотел обратиться к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в её аккаунтах с угрозами в личный адрес и оскорбительными словами. Такое поведение ни в коем случае недопустимо. Есть мнение – высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного».

Ранее Кадыров обвинил в хайпе Маргариту Симоньян, которая, комментируя нападение четырёх уроженцев Азербайджана на отца с ребёнком в Новой Москве, написала в своём телеграм-канале, что «все эти "приезжие“ и "лица кавказской национальности" допрыгаются».

Симоньян же ответила тем, что также является уроженкой Кавказа и поэтому имеет право осуждать их поступки.