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Подозреваемых в нападении на отца с ребёнком в Новой Москве обвинили в покушении на убийство

Изначально их задержали по статье о хулиганстве

Фото: Скриншот с видео

Четырём задержанным по делу о нападении на отца с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего, сообщает Следственный комитет России. 

«Расследуется уголовное дело в отношении четырёх фигурантов в возрасте от 17 до 19 лет. Им предъявлено обвинение по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего)», – говорится в сообщении. 

Следствие также просит суд избрать им меру пресечения. 

4 ноября в Новых Ватутинках несколько человек устроили драку с мужчиной с ребёнком на руках. Позже видеозапись конфликта появилась в интернете и делом заинтересовались правоохранители. Участников конфликта задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Затем в СК заявили, что с учётом полученных доказательств планируют предъявить задержанным обвинения в покушении на убийство и заключить их под стражу. 

В связи с активным освещением этой ситуации, глава Чечни Рамзан Кадыров написал пост с критикой различных СМИ и главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая, по его словам, должна была проверить информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме. Ранее сообщалось, что задержанные являются мигрантами с Кавказа. 

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