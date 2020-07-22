В YouTube больше не будет отображаться число дизлайков под роликами

Сервис для публикации и просмотра видео-контента YouTube перестанет показывать число дизлайков под роликами, сама кнопка останется доступной. Нововведение начало постепенно внедряться с 10 ноября. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

Как отмечается, в этом году сервис провел эксперимент с кнопкой «Не нравится», чтобы увидеть, могут ли изменения помочь лучше защитить наших авторов от преследований и уменьшить количество негативных реакций к видео. В рамках этого эксперимента зрители по-прежнему могли видеть и использовать кнопку, но поскольку счетчик не был им виден, пользователи Youtube реже ставили дизлайки.

«Основываясь на том, что мы узнали, мы делаем подсчет дизлайков закрытым на YouTube, но кнопка «Не нравится» никуда не делась. Это изменение начнет постепенно внедряться сегодня», – говорится в сообщении.

В сервисе также отметили, что они хотят создать «инклюзивную и уважительную среду», в которой у авторов будет возможность добиться успеха и чувствовать себя в безопасности для самовыражения.

Просмотр количества дизлайков будет доступен авторам роликов в YouTube Studio вместе с другими существующими показателями.

Самым «задизлайканным» роликом в сервисе стал ролик YouTube Rewind 2018, выпущенный в 6 декабря 2018 года. Он набрал 17 млн дизлайков по состоянию на январь 2020 года (сейчас у ролика 19 млн дизлайков), обогнав клип Джастина Бибера Baby при 11 млн дизлайков.