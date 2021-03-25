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Обязательную вакцинацию от COVID-19 граждан старше 60 лет ввели в Краснодарском крае

Первый компонент вакцины жители региона обязаны ввести до 13 декабря 2021 года

Фото: Global Look Press

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ввело обязательную вакцинацию граждан в возрасте старше 60 лет, передает ТАСС

«В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции: лица в возрасте 60 лет и старше», – говорится в тексте постановления. 

Первый компонент вакцины жители края обязаны ввести до 13 декабря 2021 года, второй до 13 января 2022 года. 

Согласно документу, также вводится обязательная вакцинация работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Как отмечается, в этих сферах необходимо вакцинировать 80% работников, проживающих в организациях социального обслуживания, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

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