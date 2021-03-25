Обязательную вакцинацию от COVID-19 граждан старше 60 лет ввели в Краснодарском крае

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ввело обязательную вакцинацию граждан в возрасте старше 60 лет, передает ТАСС.

«В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции: лица в возрасте 60 лет и старше», – говорится в тексте постановления.

Первый компонент вакцины жители края обязаны ввести до 13 декабря 2021 года, второй до 13 января 2022 года.

Согласно документу, также вводится обязательная вакцинация работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Как отмечается, в этих сферах необходимо вакцинировать 80% работников, проживающих в организациях социального обслуживания, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.