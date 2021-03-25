Правда ли, что бабушка и дедушка не являются законными представителями внуков?

«Поругалась с дочкой, и она запретила отдавать мне внука в садике. Не могу с ним даже погулять, воспитатели говорят, что она имеет на это право. Расскажите, неужели это действительно так, ведь я родная бабушка», – спрашивает редакцию Светлана Геннадьевна из Кемерова.

На вопрос читательницы отвечает юрист Мария Рулькова:

– По законодательству – по Семейному кодексу РФ и закону «Об актах гражданского состояния» –родителями ребёнка являются мать и отец, соответственно они являются его законными представителями. Таким образом, все первоочередные вопросы, связанные с воспитанием, обучением, лечением ребёнка решают родители.

Однако не совсем справедливо говорить, что бабушка или дедушка не имеют прав забирать ребёнка из детсада или школы. Да, по закону, они не являются законными представителями ребёнка, пока родители не лишены родительских прав, не ограничены в них и живы. Но по тому же закону другие родственники тоже имеют право видеть ребёнка. При оформлении договора с садиком родители вправе вписать бабушку, дедушку, других родственников, и вопросов у детского учреждения быть не должно. Если родители огранили доступ к ребёнку, бабушка или дедушка вправе обратиться в суд.

Чтобы бабушка или дедушка стали законными представителями, они должны оформить опекунство через органы опеки. Это можно сделать, если родители не в состоянии заботиться о детях: их нет в живых, он лишены родительских прав, находятся в тяжёлой жизненной ситуации, например, попали в колонию и т. д. В такой ситуации они меняются с родителями местами и обязанность по воспитанию, лечению, обучению детей ложится на них.