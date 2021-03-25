Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:26

Правда ли, что бабушка и дедушка не являются законными представителями внуков?

Какими правами они обладают, объясняет эксперт

Фото: Global Look Press

«Поругалась с дочкой, и она запретила отдавать мне внука в садике. Не могу с ним даже погулять, воспитатели говорят, что она имеет на это право. Расскажите, неужели это действительно так, ведь я родная бабушка», – спрашивает редакцию Светлана Геннадьевна из Кемерова. 

На вопрос читательницы отвечает юрист Мария Рулькова:

– По законодательству – по Семейному кодексу РФ и закону «Об актах гражданского состояния» –родителями ребёнка являются мать и отец, соответственно они являются его законными представителями. Таким образом, все первоочередные вопросы, связанные с воспитанием, обучением, лечением ребёнка решают родители.

Однако не совсем справедливо говорить, что бабушка или дедушка не имеют прав забирать ребёнка из детсада или школы. Да, по закону, они не являются законными представителями ребёнка, пока родители не лишены родительских прав, не ограничены в них и живы. Но по тому же закону другие родственники тоже имеют право видеть ребёнка. При оформлении договора с садиком родители вправе вписать бабушку, дедушку, других родственников, и вопросов у детского учреждения быть не должно. Если родители огранили доступ к ребёнку, бабушка или дедушка вправе обратиться в суд.

Чтобы бабушка или дедушка стали законными представителями, они должны оформить опекунство через органы опеки. Это можно сделать, если родители не в состоянии заботиться о детях: их нет в живых, он лишены родительских прав, находятся в тяжёлой жизненной ситуации, например, попали в колонию и т. д. В такой ситуации они меняются с родителями местами и обязанность по воспитанию, лечению, обучению детей ложится на них.

Теги: #лайфхак

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 1 минуту назад

Магазины начали штрафовать по-крупному за продажу немаркированной парфюмерии

Общество 5 минут назад

Председатель Союза пассажиров России: У законопроекта о QR-кодах на транспорте могут быть проблемы с конституционностью

Политика 19 минут назад

Чечня предлагает запретить СМИ и блогерам писать о национальности и вере преступников

Политика 55 минут назад

«Мы не позволим Лукашенко запугать нас»: В ЕС ответили на слова о перекрытии газа

Общество 1 час назад

«Такие истории не секрет»: Рассказавший о домогательствах Жириновского журналист прокомментировал иск от политика

Без рубрики 1 час назад

В погоне за золотым унитазом

Общество 1 час назад

«Его творчество не теряет актуальности». В Следственном комитете напомнили об уроках Достоевского

Без рубрики 3 часа назад

В подмосковной Истре поезд насмерть сбил человека

Общество 3 часа назад

Песков: Достижение коллективного иммунитета в России не приведет к отмене QR-кодов

Общество 3 часа назад

Обязательную вакцинацию от COVID-19 граждан старше 60 лет ввели в Краснодарском крае

Общество 4 часа назад

В России подготовили законопроекты о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах

Общество 5 часов назад

В России за сутки выявили более 40 тысяч заболевших COVID-19

Общество 5 часов назад

«Может, сразу фотографировать в профиль и анфас, как преступников?»: эксперт - об инициативе Бастрыкина ввести геномную регистрацию для мигрантов

Общество 5 часов назад

«Так страшно!» Наталья Фатеева врезала отказывающимся от прививок россиянам

Политика 6 часов назад

Западным авиакомпаниям могут запретить летать над Россией в случае введения санкций против «Аэрофлота»

Политика 6 часов назад

Создатель роликов про «депутата Наливкина» Андрей Клочков: «Мы не преступники»

Общество 7 часов назад

Подорожником тоже будут лечить? Россияне высмеяли регистрацию Роспотребнадзором препарата от COVID из березы и лишайника

Общество 8 часов назад

В YouTube больше не будет отображаться число дизлайков под роликами

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика