Песков: Достижение коллективного иммунитета в России не приведет к отмене QR-кодов

Отмена QR-кодов и других коронавирусных ограничений может произойти только после окончания пандемии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Смотрите, отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых – полная отмена – определенно может последовать после того, как пандемия кончится», – заявил Песков в ответ на вопрос, можно ли рассчитывать на отмену ограничительных мер в России при достижении коллективного иммунитета к COVID-19.

По словам пресс-секретаря главы государства, «сам по себе общественный иммунный порог – это же тоже не константа» и за счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке.

Песков отметил, что в стране происходят резкие скачки заболеваемости. Он считает, что это повод для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему так происходит.