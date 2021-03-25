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Песков: Достижение коллективного иммунитета в России не приведет к отмене QR-кодов

По его словам, общественный иммунный порог может меняться и его нужно будет поддерживать

Фото: Global Look Press

Отмена QR-кодов и других коронавирусных ограничений может произойти только после окончания пандемии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Смотрите, отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых – полная отмена – определенно может последовать после того, как пандемия кончится», – заявил Песков в ответ на вопрос, можно ли рассчитывать на отмену ограничительных мер в России при достижении коллективного иммунитета к COVID-19.

По словам пресс-секретаря главы государства, «сам по себе общественный иммунный порог – это же тоже не константа» и за счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке. 

Песков отметил, что в стране происходят резкие скачки заболеваемости. Он считает, что это повод для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему так происходит.

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