Меркель бьет тревогу: в Германии 50 тысяч заражений за сутки. При этом лишь 235 смертей

За последние сутки в ФРГ зарегистрировали 50 196 новых случаев коронавируса, следует из данных, публикуемых Институтом имени Роберта Коха. Это абсолютный антирекорд по заболеваемости в стране. Канцлер Германии Ангела Меркель уже призвала «общенациональной мобилизации сил».

«В Германии, я вынуждена, к сожалению, констатировать, что наш уровень вакцинации ещё недостаточно высок, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса. Любой уровень вакцинации населения ниже 75 процентов чреват экспонентным ростом, сопряжённым с высокой загрузкой отделений интенсивной терапии», — приводит её слова Deutsche Welle.

В России, как ранее писал «Собеседник», за прошедшие сутки болезнь выявили 40 759 случаев болезни — это чуть меньше абсолютного максимума, однако количество смертей в РФ вплотную приблизилось к антирекорду — 1 237 человек умерли от ковида за сутки.

Несмотря на то, что в Германии число заражённых превышает российские показатели почти на 10 тысяч, количество летальных исходов болезни там в пять раз меньше — всего 235 смертей за последние 24 часа.