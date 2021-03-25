Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:55

Меркель бьет тревогу: в Германии 50 тысяч заражений за сутки. При этом лишь 235 смертей

В Германии волна заражений ковидом почти на 20% выше, чем в России, но умерших все равно в пять раз меньше

Фото: Global Look Press

За последние сутки в ФРГ зарегистрировали 50 196 новых случаев коронавируса, следует из данных, публикуемых Институтом имени Роберта Коха. Это абсолютный антирекорд по заболеваемости в стране. Канцлер Германии Ангела Меркель уже призвала «общенациональной мобилизации сил».

«В Германии, я вынуждена, к сожалению, констатировать, что наш уровень вакцинации ещё недостаточно высок, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса. Любой уровень вакцинации населения ниже 75 процентов чреват экспонентным ростом, сопряжённым с высокой загрузкой отделений интенсивной терапии», — приводит её слова Deutsche Welle.

В России, как ранее писал «Собеседник», за прошедшие сутки болезнь выявили 40 759 случаев болезни — это чуть меньше абсолютного максимума, однако количество смертей в РФ вплотную приблизилось к антирекорду — 1 237 человек умерли от ковида за сутки.

Несмотря на то, что в Германии число заражённых превышает российские показатели почти на 10 тысяч, количество летальных исходов болезни там в пять раз меньше — всего 235 смертей за последние 24 часа.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Здоровье 1 день назад

Шведские ученые нашли возможную причину диабета

Здоровье 2 дня назад

Лекарство от рака также сокращает уровень сахара в крови

Здоровье 2 дня назад

Грязный воздух и гены увеличивают риск депрессии

Здоровье 2 дня назад

Есть ли польза в костном бульоне?

Здоровье 2 дня назад

Как сохранить здоровую спину? Советы от травматолога-ортопеда

Здоровье 3 дня назад

«Пока ничего не выросло»: Глава ХМАО уже шесть раз привилась «Спутником»

Здоровье 3 дня назад

Насморк и боль в горле стали более частыми симптомами коронавируса

Лайфстайл 4 дня назад

Много сладкого не бывает!

Лайфстайл 4 дня назад

Андрей Туманов: «Самое время заняться шиповником – живой изгородью»

Лайфстайл 5 дней назад

Ну ты и перец! Застолье с Наташей Ванденко

Лайфстайл 5 дней назад

Отсутствие иностранных туристов на Останкинской телебашне компенсируют москвичи

Здоровье 6 дней назад

Эксперты выяснили, что риск метастазов рака груди выше у женщин до 35 лет

Здоровье 6 дней назад

Глава ВОЗ о росте летальности коронавируса: «Мы теряем каждую неделю более 50 тысяч наших сестер и братьев»

Экономика 1 неделю назад

Растительное масло подорожало на 9,6%, пшеница – на 5%: аналитики фиксируют рекорды роста цен с 2011 года

Здоровье 1 неделю назад

Новый максимум ковидной смертности: 1 195 человек скончались, 40 217 заболели

Лайфстайл 1 неделю назад

Андрей Туманов: «Готовим малину к урожаю будущего года»

Здоровье 1 неделю назад

Исследование: химиотерапия способствует проникновению клеток рака груди в легкие

Здоровье 1 неделю назад

Ученые рассказали, чем долгие космические полёты опасны для мозга

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика