Профессор Северинов: При тысяче смертей в России должны заболевать по 100 тысяч ежедневно

Статистика Роспотребнадзора, которую ежедневно публикует оперативных штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве и тиражируют СМИ, не соответствует общемировым показателям по смертности, полагает молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета, глава лабораторий в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов, по подсчётам которого, статистика по заболеваемости ковидом в РФ даже близко не соответствует статистике по смертности.

Эксперт полагает, что данные Роспотребнадзора расходятся в разы — из них следует, что в среднем за лето в стране умирали порядка 4% всех заболевших, однако это не соответствует мировым показателям болезни. Поверить в то, что россиян ковид убивает чаще, чем всех остальных микробиолог не готов:

«Вряд ли у нас в России есть особая форма вируса, которая убивает россиян эффективнее, чем других людей. Россияне вряд ли наиболее подвержены смертоносному действию коронавируса», — говорит он «Фонтанке».

По оценкам профессора Северинова, если в России в день умирают от ковида около тысячи человек, то, учитывая мировой коэффициент летальности болезни, заболевших должно быть не по 30 тысяч в день — а по 100 тысяч, «то есть мы в четыре раза недосчитываем заряженных».

Он, впрочем, не считает, что стоит обвинять в высокой летальности следует российскую систему здравоохранения — а скорее статистику: «Похоже, что в стране никто не знает точных цифр», — констатирует эксперт. Он полагает, что причины может быть две: либо данные непосредственно занижают, либо количество тестов на ковид, которое ежедневно делают в России недостаточно, чтобы эффективно оценивать масштаб эпидемиологической угрозы.