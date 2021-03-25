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«Может, сразу фотографировать в профиль и анфас, как преступников?»: эксперт - об инициативе Бастрыкина ввести геномную регистрацию для мигрантов

Демограф, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская рассказала "Собеседнику", как снизить накал проблем с иностранными рабочими в России

Фото: АГН "Москва"

-Застройщики постоянно жалуются на нехватку мигрантов, это соответствует реальности?

- Нехватка есть. Но острой я бы ее не назвала — это зависит от отрасли и предприятия. Иностранцы работают, в основном, в строительстве, ЖКХ, обрабатывающей промышленности, услугах. Но у нас демографическая структура такая, что российских работников тоже больше не становится, и в ближайшее время не станет. Плюс пандемия «поработала».

У нас доля занятых иностранных рабочих не выше, чем в других странах. В России это 6-7 процентов от числа всех занятых. Есть регионы, где этот показатель чуть повыше, но он все равно не такой высокий, как обычно представляется в СМИ. Большая часть мигрантов приходится на две большие агломерации — Москву с областью и Питер с областью, и это примерно 62 процента от всех трудовых мигрантов России. Но даже в Москве это 10-12 процентов от всех занятых, не больше.

-Как быть с преступлениями, которые совершают мигранты?

- Многие истории звучат со словом «мигрант», но фактически там речь не о мигрантах, а о россиянах. Яркий случай — с дагестанцами, которые избили в метро пассажира - их называли мигрантами, а они такие же граждане России.

Если мы сравним долю преступлений среди иностранных и российских граждан, то окажется, что среди иностранцев она совсем невелика. У мигрантов просто другая картина. На первом месте у них подделка и покупка фальшивых документов, что при нашей миграционной политике процветает. По убийствам и тяжким преступлениям мигранты сильно ниже, чем российские граждане. Чего не скажешь о статье «изнасилование» - там роль мигрантов заметна. Просто надо понимать структуру трудовой миграции — это молодые мужчины, большинство без семей. И у нас не хотят, чтобы они ехали семьями — боятся, что их дети потом в школу пойдут. Но ведь тогда они и вырастут более интегрированными в российское общество.

Геномная регистрация, которую сейчас предлагают ввести для мигрантов — это полная глупость. Можно подумать, что все мигранты — преступники, а все российские граждане — белые и пушистые. Может, одно какое-то преступление этот геном и поможет раскрыть, и что? Тогда сразу всех можно фотографировать в профиль и анфас, как это делают с преступниками. Это только подогревает ксенофобию, из-за которой часто и происходят конфликты. Вместо того, чтобы выстраивать отношения с мигрантами. Без них все равно не обойтись, если российская экономика будет расти. Никакая технологическая революция не избавит от какой-то деятельности, где нужны руки. Уход за пожилыми, сиделки — робот это сделает? Разумно было бы дать возможность приехать и работать тем, кто хочет это сделать, а не создавать для них безумные барьеры.

- Возможно на стройке, в ЖКХ заменить иностранцев россиянами?

- Это предложение мэрии Москвы. Но они говорят не о замене, а о том, что они хотят технически перевооружать строительные работы, чтобы уменьшить неквалифицированный труд. Это было бы прекрасно — перевооружайте! Об этом давно идет речь. Тогда вопрос не в том, что они ограничат приезд мигрантов, а в том, что строительству будет нужно меньше неквалифицированных работников. Но уже был такой проект «25 миллионов качественных рабочих мест для россиян», но он как-то почил в бозе. А среди неквалифицированных рабочих, конечно, больше иностранцев, потому что россияне любят более легкий и более высокооплачиваемый труд.

Рубрика: Общество

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