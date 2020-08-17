«Преждевременно, вредно и опасно»: «Голос»* требует отказаться от электронного голосования

Движение в защиту избирательных прав граждан «Голос»* опубликовало официальное заявление, в котором уточнило свою позицию по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), которая использовалась на выборах в семи регионах этой осенью и которую власти намерены внедрять в дальнейшем на федеральном уровне. Эксперты считают, что на ближайшие годы от ДЭГ стоит отказаться, а вводить его можно лишь только после того как удастся создать достаточно открытую и прозрачную систему, которой будет доверять общество.

Специалисты по наблюдению за выборами отмечают ряд проблем в ДЭГ, выявленных ими по итогам эксперимента с электронным голосованием этой осенью:

Система допускает контроль работодателя над волеизъявлением голосующего таким образом работника и стимулирует принуждение к голосованию.

У общества нет уверенности в том, что невозможно проверить, как именно проголосовали конкретные граждане, что нарушило бы тайну голосования.

Нет уверенности в правильности подсчёта голосов: «Сейчас даже члены избирательной комиссии не могут убедиться в правильности подсчёта голосов в электронном голосовании и перепроверить его итоги».

В работе ДЭГ не должно происходить никаких сбоев, а невозможность внутреннего или внешнего вмешательства в процесс должна подтверждаться независимыми экспертами — в реальности сбои в ДЭГ были, а экспертиз не проводилось.

Ни одна из систем онлайн-голосования (ни созданная московскими властями, ни разработанная совместно ЦИК и Ростелекомом), по мнению экспертов «Голоса», не соответствует перечисленным требованиям. Там отмечают, что в ряде стран именно из-за невозможности выполнения этих норм от использования аналогичных систем отказались.

«Организаторы наших выборов настойчиво внедряют ДЭГ без всестороннего обеспечения гарантий избирательных прав. Мы не исключаем, что такое форсированное внедрение ДЭГ — это подготовка к массовым фальсификациям и иным манипуляциям на следующих федеральных выборах, — говорится в заявлении движения. — «Голос» констатирует, что в настоящее время внедрение ДЭГ на российских выборах преждевременно, вредно и опасно».

*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения».