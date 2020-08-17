Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:28

«Преждевременно, вредно и опасно»: «Голос»* требует отказаться от электронного голосования

По мнению экспертов, ДЭГ стоит отложить в долгий ящик, пока система не позволит соблюсти избирательные права граждан

Фото: АГН "Москва"

Движение в защиту избирательных прав граждан «Голос»* опубликовало официальное заявление, в котором уточнило свою позицию по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), которая использовалась на выборах в семи регионах этой осенью и которую власти намерены внедрять в дальнейшем на федеральном уровне. Эксперты считают, что на ближайшие годы от ДЭГ стоит отказаться, а вводить его можно лишь только после того как удастся создать достаточно открытую и прозрачную систему, которой будет доверять общество.

Специалисты по наблюдению за выборами отмечают ряд проблем в ДЭГ, выявленных ими по итогам эксперимента с электронным голосованием этой осенью: 

  • Система допускает контроль работодателя над волеизъявлением голосующего таким образом работника и стимулирует принуждение к голосованию. 
  • У общества нет уверенности в том, что невозможно проверить, как именно проголосовали конкретные граждане, что нарушило бы тайну голосования.
  • Нет уверенности в правильности подсчёта голосов: «Сейчас даже члены избирательной комиссии не могут убедиться в правильности подсчёта голосов в электронном голосовании и перепроверить его итоги».
  • В работе ДЭГ не должно происходить никаких сбоев, а невозможность внутреннего или внешнего вмешательства в процесс должна подтверждаться независимыми экспертами — в реальности сбои в ДЭГ были, а экспертиз не проводилось.

Ни одна из систем онлайн-голосования (ни созданная московскими властями, ни разработанная совместно ЦИК и Ростелекомом), по мнению экспертов «Голоса», не соответствует перечисленным требованиям. Там отмечают, что в ряде стран именно из-за невозможности выполнения этих норм от использования аналогичных систем отказались.

«Организаторы наших выборов настойчиво внедряют ДЭГ без всестороннего обеспечения гарантий избирательных прав. Мы не исключаем, что такое форсированное внедрение ДЭГ — это подготовка к массовым фальсификациям и иным манипуляциям на следующих федеральных выборах, — говорится в заявлении движения. — «Голос» констатирует, что в настоящее время внедрение ДЭГ на российских выборах преждевременно, вредно и опасно».

*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 день назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Политика 1 час назад

Генпрокуратура требует ликвидировать «Мемориал»*

Общество 1 час назад

Магазины начали штрафовать по-крупному за продажу немаркированной парфюмерии

Общество 1 час назад

Председатель Союза пассажиров России: У законопроекта о QR-кодах на транспорте могут быть проблемы с конституционностью

Политика 2 часа назад

Чечня предлагает запретить СМИ и блогерам писать о национальности и вере преступников

Общество 2 часа назад

Правда ли, что бабушка и дедушка не являются законными представителями внуков?

Политика 2 часа назад

«Мы не позволим Лукашенко запугать нас»: В ЕС ответили на слова о перекрытии газа

Общество 3 часа назад

«Такие истории не секрет»: Рассказавший о домогательствах Жириновского журналист прокомментировал иск от политика

Без рубрики 3 часа назад

В погоне за золотым унитазом

Общество 3 часа назад

«Его творчество не теряет актуальности». В Следственном комитете напомнили об уроках Достоевского

Без рубрики 5 часов назад

В подмосковной Истре поезд насмерть сбил человека

Общество 5 часов назад

Песков: Достижение коллективного иммунитета в России не приведет к отмене QR-кодов

Общество 5 часов назад

Обязательную вакцинацию от COVID-19 граждан старше 60 лет ввели в Краснодарском крае

Общество 5 часов назад

В России подготовили законопроекты о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах

Общество 7 часов назад

В России за сутки выявили более 40 тысяч заболевших COVID-19

Общество 7 часов назад

«Может, сразу фотографировать в профиль и анфас, как преступников?»: эксперт - об инициативе Бастрыкина ввести геномную регистрацию для мигрантов

Общество 7 часов назад

«Так страшно!» Наталья Фатеева врезала отказывающимся от прививок россиянам

Политика 7 часов назад

Западным авиакомпаниям могут запретить летать над Россией в случае введения санкций против «Аэрофлота»

Политика 8 часов назад

Создатель роликов про «депутата Наливкина» Андрей Клочков: «Мы не преступники»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика