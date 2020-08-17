Техническая группа высказалась об основных версиях фальсификации онлайн-голосования

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве вызвало много вопросов и обвинений в возможных фальсификациях результатов после того, как его результаты помогли победить абсолютно всем кандидатам от мэрии на выборах в депутаты Госдумы, хотя многие из них со значительным отрывом проигрывали на участках. Сегодня свой 25-страничный отчет о проверке ДЭГ опубликовала техническая группа, состоявшая из независимых наблюдателей и компьютерных специалистов, в их числе был и сопредседатель признанного «иностранным агентом» движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Среди главных предварительных выводов, сделанных группой, можно выделить два: доказательств фальсификации результатов они не нашли, но и доказать обратное по ряду позиций они также не могут, хотя логическое объяснение ключевых тезисов оппозиционеров подобрать экспертам все же удалось. Отметим, что отчет группы во многом выглядит как ответ персонально кандидату в депутаты по 198 округу Анастасии Брюхановой, которая активнее всех исследовала онлайн-голосование и сняла на эту тему ряд роликов.