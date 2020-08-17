Техническая группа высказалась об основных версиях фальсификации онлайн-голосования
Появился отчет технической группы по анализу ДЭГ. Они не нашли нарушений, но и не могут утверждать, что их нет, из-за недостатка данных
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве вызвало много вопросов и обвинений в возможных фальсификациях результатов после того, как его результаты помогли победить абсолютно всем кандидатам от мэрии на выборах в депутаты Госдумы, хотя многие из них со значительным отрывом проигрывали на участках. Сегодня свой 25-страничный отчет о проверке ДЭГ опубликовала техническая группа, состоявшая из независимых наблюдателей и компьютерных специалистов, в их числе был и сопредседатель признанного «иностранным агентом» движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
Среди главных предварительных выводов, сделанных группой, можно выделить два: доказательств фальсификации результатов они не нашли, но и доказать обратное по ряду позиций они также не могут, хотя логическое объяснение ключевых тезисов оппозиционеров подобрать экспертам все же удалось. Отметим, что отчет группы во многом выглядит как ответ персонально кандидату в депутаты по 198 округу Анастасии Брюхановой, которая активнее всех исследовала онлайн-голосование и сняла на эту тему ряд роликов.
Переголосование
Главной причиной споров стало так называемое «переголосование», которое в силу особенностей системы учитывалось отдельно от основного блокчейна. Всего 296 945 избирателей из порядка двух миллионов воспользовались ей, говорится в отчете. При этом «для всестороннего анализа [данных о переголосовании] были предоставлены неполные данные», заключили в группе, отметив, что рассуждения о том, сколько раз переголосовывали избиратели разных кандидатов, некорректны именно в связи с отсутствием данных, позволивших бы судить о характере этого процесса.
«Таким образом, процедура выбора финального голоса избирателя [проголосовавшего несколько раз] из блокчейна не публична, инструменты контроля этого выбора не представлены», — говорится в заключении экспертов.
В качестве одного из способов проверить корректность работы механизма предлагается контрольный запуск системы.
Пики голосования за разных кандидатов
Другая распространенная версия о возможном способе «вбросов» в онлайн-голосовании — формирование больших пиков, когда провластный кандидат в определенный момент времени набирает относительно много голосов. Специалисты объяснили это техническими особенностями системы — на графиках отображается не время голосования, а время записи голоса в блокчейн, которое может отставать из-за нагрузки на систему и нахождения бюллетеня в очереди.
При этом отмечается, что если разобраться в распределении голосов в конкретные пики, оно соответствует остальным периодам:
«Проведенный технической группой анализ показал, что распределение голосов в этом блоке [с пиком] не приводит к аномальному увеличению голосов за какую-либо отдельную партию, а близко к общему итоговому распределению голосов ДЭГ для всех партий».
«Быстрая фаза» вбросов
Выдвинутая Брюхановой теория о «быстрой фазе» «вбросов» за всех провластных кандидатов с утра в воскресенье и последующий спад их результатов во второй половине дня также нашла объяснение в отчете технической группы, хотя и полностью теоретическое.
Во-первых, они призвали разделять ночное голосование и утреннее: на графиках Брюхановой кажется, что «вбросы» за её оппонента осуществляются ещё ночью, но это не более чем манипуляция, объясняют эксперты — графики в относительных цифрах, а в абсолютных число поданных в это время голосов довольно мало.
«Несмотря на визуальный контраст процентов, вклад этих голосований в абсолютном выражении голосов в итоговый результат очень разный, а это важная оценка, которую не следует игнорировать», — говорится в отчете.
«Перерыв на обед»
Техническая группа также попыталась объяснить, почему провластные избиратели в полдень воскресенья неожиданно перестают голосовать за своих кандидатов и вновь начинают делать это лишь через некоторое время. Специалисты полагают, что эти «перерывы на обед» (так их называет Брюханова) обусловлены «волнами мобилизации» от разных рассылок с призывом проголосовать.
При этом эксперты не пытаются объяснить, почему этот паттерн верен исключительно для избирателей провластных кандидатов, а у оппозиционно настроенных граждан «перерыва на обед» нет. Остается в данном случае без ответа и так называемый «казус Рыжкова», когда избиратель кандидата от «Яблока» Николая Рыжкова на довыборах в Мосгордуму действует по тому же паттерну, что и провластный избиратель на других округах.
Голосование «ботов»
Много вопросов у технической группы осталось к тому, как именно формируются списки избирателей. Доступа к данным «Госуслуг» и mos.ru у них нет, так что проверить, живые ли это люди, техническая группа не может. При этом выборочная проверка, проведенная ранее, не выявила существенных аномалий.
«Рабочая группа на данном этапе не имела возможности дополнительно проверить версии о наличии в системе виртуальных избирателей», — говорится в отчете.
При этом версия всё той же Брюхановой о регистрации почти 100 тысяч ботов также нашла объяснение. Штаб Брюхановой обнаружил аномалию в данных о регистрациях избирателей по времени. В определенный момент на голосование подряд зарегистрировалось почти 100 тысяч аккаунтов с явкой около 80%, хотя все остальные избиратели показали явку около 95%.
Эксперты пояснили, что это может быть связано с разными способами регистрации. По их версии, этот блок — единовременная выгрузка из зарегистрировавшихся через «Госуслуги», когда остальные регистрировались через mos.ru. При этом mos.ru лучше напоминал избирателям о голосовании, чем «Госуслуги», а также вызывал меньше проблем при попытке голосования, что подтверждают данные «Голоса».
«Технической группой также была запрошена статистика голосований среди избирателей, попавших в блоки с явкой 80% (Форма распределения их голосов близка к форме распределения голосов избирателей с явкой 95%)», — заверили эксперты.