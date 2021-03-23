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Роман Юнеман: "Казус Рыжкова" полностью ломает логику онлайн-голосования в Москве

Тот факт, что аномальное голосование в ночь на воскресенье поддержало Рыжкова, а не единоросса, доказывает вбросы, уверен политик

Фото: АГН "Москва"

Роман Юнеман

Политик Роман Юнеман, которого не допустили до выборов в Госдуму, прокомментировал аналитику штаба кандидата в депутаты Анастасии Брюхановой, заявившей о «вбросах» в электронное дистанционное голосование (ДЭГ) в Москве. Он согласен с выводами коллег и отмечает, что «казус [Владимира] Рыжкова», победившего на довыборах в Мосгордуму, полностью противоречит логике, которую отстаивают сторонники онлайн-голосования.

Напомним, что Роман Юнеман стал главной «жертвой» ДЭГ на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда он побеждал на участках, но за счет интернет-голосования победу одержал единоросс. Политик последовательно выступает против ДЭГ, он также пытался оспорить его результаты в суде. После недопуска в этом году он вместе со своим штабом присоединился к кампании кандидата от «Новых людей» Даниила Махницкого в соседнем округе.

Юнеман пытается подойти к оценке утверждений Брюхановой критически: сперва он пытается объяснить причины резко усилившегося голосования за провластных кандидатов в ночь с субботы на воскресенье рассылками и пуш-уведомлениями, одновременно напомнившими сторонникам власти о выборах. 

«Внезапное синхронное голосование за административных кандидатов можно было бы объяснить именно этим, — рассуждает он. — Если бы не одна деталь».

На довыборах в Мосгордуму в одном из округов борьба велась между тремя сильными кандидатами: Екатериной Раззаковой от «Единой России», Владимиром Рыжковым от «Яблока» и Дарьей Багиной от КПРФ. Кандидатом от власти здесь официально была именно Раззакова, однако, как следует из данных штаба Брюхановой, в ночь с субботы на воскресенье аномальное голосование наблюдалось на этом округе велось не за неё, а за Рыжкова.

Юнеман уверен, что этот случай опровергает его изначальную гипотезу, будто сторонникам власти просто напомнили проголосовать именно в это время, потому что в этом случае голосовали бы за Раззакову. Тем более, что в думских округах в это же время голоса активно шли против яблочников.

«Это похоже именно на вброс, — уверен политик. — "Казус Рыжкова" полностью ломает логическую схему тех, кто оправдывает аномальный результат "Единой России" в электронном голосовании».

Перерыв аномального голосования «на обед» и его прекращение во второй половине дня в воскресенье Юнеман также считает косвенными признаками вброса в ДЭГ.

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