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Брюханова и Кац нашли аномалии при онлайн-голосовании. Они назвали это вбросами

Штаб Брюхановой заявил о временных аномалиях во время онлайн-голосования, обусловленные "вбросами" за кандидатов власти

Фото: Скриншот

Анастасия Брюханова и Максим Кац

Кандидат в депутаты Госдумы Анастасия Брюханова, выдвигавшаяся по 198 округу в Москве, проанализировала результаты электронного дистанционного голосования, перевернувшего расклад сил в большинстве округов столицы в пользу провластных кандидатов, по единственному доступному для анализа параметру  –  времени. Она обратила внимание на странные периоды, когда голосование за кандидатов от власти усиливается и неожиданно снижается. В своем ролике на YouTube кандидат говорит, что это не что иное как вбросы с перерывом исполнителя на обед. С этим согласен глава её штаба Максим Кац.

Согласно выводам Брюхановой, за три дня голосования наблюдались две так называемые фазы «вбросов»: медленная и быстрая. Медленная фаза начинается сразу после начала голосования сутра пятницы и длится в течение первых дней. Быстрая же отчетливо видна на графике в ночь с субботы на воскресенье. Из него следует, что голосование за её оппонента усилилось в районе от полуночи до утра воскресенья.

Брюханова обращает внимание, что примерно в 12:30-13:00 голосование за Галину Хованскую ослабевает. В этот же временной интервал ослабевает и голосование за других административных кандидатов. Самовыдвиженец считает, что в это время у «фальсификаторов» был перерыв на обед.

Также из графиков, опубликованных штабом кандидата «Городских проектов» следует, что голосование за всех кандидатов в депутаты по московским одномандатным округам синхронизировано по времени: совпадают время «обеда» и фазы «вбросов».

Это не зависит и от того, представляет ли провластный кандидат «Единую Россию» или другую партию. Отмечается лишь расхождение в округе на довыборах в Мосгордуму, где победил яблочник Владимир Рыжков. «Медленная» фаза там помогала единороссу, а вот «быстрая»  – Рыжкову. Кац уверен, что вины Рыжкова в этом нет.

«Разумеется, никакого переворачивания результатов на самом деле не было, я выигрываю и в электронном голосовании, если смотреть на "очищенные" результаты и на голосование в чистое от фальсификаций время», — уверяет Брюханова.

При этом Максим Кац в интервью Евгении Альбац поясняет, что никаких вбросов голосов с вечера воскресенья до утра понедельника — в момент задержки в выдаче результатов — не происходило, это скорее было связано с техническими проблемами. «Вбросы» в онлайн-голосовании, по его убеждению, производились в период голосования. 

Он также не склонен винить в этом главного защитника онлайн-голосования Алексея Венедиктова. Кац полагает, что тот мог не знать о намерениях властей, которые просто «развели» главреда «Эха Москвы».

Отметим, что сказать конкретно, как голоса «вбрасывали» в ДЭГ, в штабе Брюхановой затрудняются.

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