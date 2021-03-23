Брюханова нашла на графиках Венедиктова "обеденный" перерыв электронного избирателя

Графики с динамикой электронного голосования по 198 московскому округу, представленные главой Общественного штаба столицы по наблюдению за выборами Алексеем Венедиктовым и штабом Анастасии Брюхановой, совпали. Отличаются лишь выводы. Если Венедиктов, который также является главным защитником электронного голосования, «не выявил следов взлома и вбросов», то штаб Брюхановой, изучив те же самые графики, ранее уже заявил о произведенных «вбросах».

Комментируя данные Венедиктова, Брюханова смогла показать, где именно, по её мнению, электронный избиратель её оппонента на выборах Галины Хованской ходил «на обед».