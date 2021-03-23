Брюханова нашла на графиках Венедиктова "обеденный" перерыв электронного избирателя
Единственным отличием в данных электронного голосования штабами Брюховой и Венедиктова стала оценка их вброшенности
Графики с динамикой электронного голосования по 198 московскому округу, представленные главой Общественного штаба столицы по наблюдению за выборами Алексеем Венедиктовым и штабом Анастасии Брюхановой, совпали. Отличаются лишь выводы. Если Венедиктов, который также является главным защитником электронного голосования, «не выявил следов взлома и вбросов», то штаб Брюхановой, изучив те же самые графики, ранее уже заявил о произведенных «вбросах».
Комментируя данные Венедиктова, Брюханова смогла показать, где именно, по её мнению, электронный избиратель её оппонента на выборах Галины Хованской ходил «на обед».
«Аномалии, т.е. вбросы, отлично видны даже на графиках Общественного штаба. Как мы и говорили, самое интересное происходит в пятницу и в воскресение утром. На графиках прекрасно виден и обед «избирателей» Хованской, избиратели других кандидатов в округе почему-то в это время не обедают», — пишет в своем блоге г-жа Брюханова.
Отметим, что разница в опубликованных штабом Брюхановой и Венедиктовым графиках заключается только в принципе их построения. Если Венедиктов выложил график в абсолютных числах (ранее это график выкладывали и независимые наблюдатели), то графики штаба Брюхановой представлены в виде зависимости числа поданных голосов за неё и за Хованскую.