Венедиктов: В электронном голосовании в Москве не выявили следов взлома и вбросов
Штаб продемонстрировал в качестве примера данные по округу, где баллотировалась Анастасия Брюханова
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании. Об этом сообщил глава штаба и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Как пишет Венедиктов, штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова.
Глава штаба также отметил, что работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости продолжится.