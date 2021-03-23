Венедиктов: В электронном голосовании в Москве не выявили следов взлома и вбросов

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании. Об этом сообщил глава штаба и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Как пишет Венедиктов, штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова.