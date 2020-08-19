Электронное голосование: "чёрный ящик", из которого можно вытащить за уши медведя

20 сентября главный редактор The New Times Евгения Альбац опубликовала статью «Как у нас украли результаты голосования». Из этого материала можно узнать, каким образом в московском ЦАО, в районе Арбат, поддерживаемый столичными властями Олег Леонов победил «яблочника» Сергея Митрохина.

Сначала спасателю из «Лиза Алерт», координатору проекта «Поиск» (а в прошлом – успешному руководителю в телекоммуникационной отрасли) помогли «голоса от Министерства обороны»: военнослужащие, в первый день голосования выстроившие огромную очередь перед УИК №9, отдали Олегу Юрьевичу 26,3% своих голосов.

Но этого для победы не-оппозиционного кандидата, в марте 2021 года выступавшего в Кремле на встрече президента Владимира Путина с представителями волонтерской акции «Мы вместе», оказалось маловато.

И на помощь пришли бюллетени дистанционного электронного голосования (всего их арбатской ТИК досталось 104 716 штук – это значительно больше, чем число активных избирателей Арбатского района). Если по «бумажным» УИК Леонов получил 17% бюллетеней, то по ДЭГ – уже 33,98%, приводит данные Евгения Альбац.

Как пояснил Sobesednik.ru член УИК №5 по Арбатскому району Константин Дихтярь, на предоставленные которым протоколы ссылалась в своём материале Альбац, голоса всего 208-ого округа Москвы действительно скинули считать в один участок, и ничего криминального в этом вроде бы нет.

Но подозрительными выглядят избирательные «аномалии» на фоне предшествовавших выборов в Госдуму и в Могсгордуму: судя по результатам нынешнего голосования, люди резко поменяли свои политические предпочтения. При этом избирательный контингент ЦАО и, особенно, арбатской ТИК просто не мог сильно измениться за это время.

Избиратели, которые пришли голосовать «ногами», проголосовали примерно так же, как и в прошлые годы, считает эксперт. Однако, на выборах в Мосгордуму, напомнил Дихтярь, по одномандатному округу соперничали Сергей Митрохин и поддерживавшийся мэрией Дмитрий Копляков-Крестовский. Тогда Митрохин, за которого жители района голосуют на протяжении нескольких лет, набрал 46% голосов, Крестовский – 21%. Похожую цифру «административный» кандидат должен был бы набрать и сейчас ( по аналогии с теми 30-35 процентами, которые «Единая Россия» способна набрать честным путём). Это при том, что Крестовского избиратели Арбатского района хорошо знали, он, можно сказать, «учился в соседней школе».

Теперь же малоузнаваемый жителями Арбатского района Олег Леонов, по данным арбатской ТИК, без учёта «мионоборонского» УИК №9 – набрал порядка 26% голосов. А с «оборонкой» - почти 35%. В итоге, с учётом ДЭГ, Леонов набрал 28-29% голосов. Удалённо за Олега Юрьевича голосовали уже сдержанней, чем «ногами» от Минобороны.

Однако, неизвестные избиратели ДЭГ почему-то очень активно голосовали за малоизвестных кандидатов-«ноунеймов», которые в итоге получили столько же или больше голосов, чем известные. Выступающий на федеральном телевидении лидер РПСС Максим Шевченко или «коммунистка» Нина Останина, занимавшаяся активной избирательной работой, не смогли обойти в ДЭГ малоизвестную Татьяну Винницкую и подобных ей кандидатов.

«С большой вероятностью, голоса, отданные в ДЭГ за неизвестных кандидатов – это голоса Митрохина или даже Крестовского, то есть тех людей, которые традиционно собирали большое количество «бумажных» голосов в этом районе» - считает Константин Дихтярь. По мнению работника УИК, электронное голосование – это какой-то «чёрный ящик»: происхождение и судьбу посчитанных голосов никак нельзя проследить.

Насколько возможна фальсификация голосов электронного голосования? Российское ДЭГ выглядит абсолютно непрозрачным «внутри» и легко контролируемым «снаружи». К тому же, дистанционное голосование не применяется практически нигде в мире. Кроме Эстонии, где эта система дорабатывается на протяжении десятка с лишним лет. А российское ДЭГ - проект, заготовленный за год под думские выборы.

Похоже, чистоту ДЭГ может гарантировать только убеждённость главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, выдавшего на посту главы штаба Общественного наблюдения за выборами пару запомнившихся фраз о «блок-чейне» и открытых ключах шифрования. Соображениями по этому поводу, а также эксклюзивной информацией о том, как проводят ДЭГ в офисах российских металлургических предприятий, поделился с Sobesednik.ru исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.