Михаил Климарев: российский интернет контролируется больше, чем китайский
Жёсткий разговор с российскими адвокатами Google и Apple в Совете Федерации лишний раз это доказывает. То ли ещё будет к президентским выборам
Компании Apple и Google удалили из своих интернет-магазинов приложение "Навальный". Произошло это после того, как с российскими представителями компаний поговорили не где-нибудь, а в Совете Федерации, на заседании комиссии по защите государственного суверенитета.
Ранее представители компаний пытались ссылаться на некоторые "правовые тонкости", не позволяющие просто так взять и удалить приложение, но эти аргументы в итоге не возымели никакого действия. Как сообщил соратник Навального и руководитель штаба признанного экстремистским и запрещённого в России ФБК Иван Жданов, Google и Apple "совершили большую ошибку", согласившись удалить приложение.
Может быть, это и так - но, похоже, "за океаном" решили, что незачем бросать российских сотрудников под российскую репрессивную машину.
- Решение точно было принято штаб-квартирами компаний, находящимися в Калифорнии - сообщил Sobesednik.ru исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев - А в Совфеде были не представители Google и Apple, это были просто адвокаты. Сотрудники российской адвокатской компании, работающей с Google и Apple, которые были ответчиками.
Адвокаты ссылались на правила «сторов»: приложение не нарушало ни одно из них, и никто не имел права его удалять. Иначе бы все могли просто брать и удалять из «сторов» что угодно, и это отражалось бы на бизнесе Apple и Google. На это и ссылались адвокаты, никаких «тонкостей». Это сенатор Андрей Климов, который с ними разговаривал не понимает, мягко говоря, о чём речь.
- Разговор был агрессивный?
- Мягко говоря.
- Ещё там в похожей риторике выступил генерал ФСБ Владимир Джабаров.
- Не знаю, кто это. Всё это люди совершенно не субъектные.
- Это замглавы международного комитета Совета Федерации.
- Суть в том, что на адвокатов орали и угрожали им чуть ли не уголовным преследованием. Обещали просто пересажать.
Было оказано беспрецедентное давление, в том числе по линии межгосударственных отношений. Дошло до того, что вызывали американского посла от МИД.
На самом деле, пока не ясно, чем это всё грозит. Скандал только-только нарастает. Вчера почти никого не было на работе в офисах Apple и Google. Сейчас в Штатах «проснутся», сейчас там раннее утро.
Я сейчас очень жду статью в Washington Post c подробным расследованием ситуации, она должна появиться уже сегодня. Над ней работают очень крутые журналисты.
- Что будет происходить с нашим интернетом дальше - если мы уже видим, что даже на площадки со штаб-квартирами на Западе можно оказывать давление с помощью нашего законодательства и не без помощи ФСБ и тем самым контролировать контент?
- С интернетом всё плохо и будет только хуже.
Мне неприятно об этом говорить, но это так. Это лично моя ошибка, что я в своё время недооценил возможности установки ТСПУ – программно-аппаратный комплекс, позволяющий ограничивать доступ к информации, распространение которой запрещено на территории России.
За такие колоссальные деньги… В открытых источниках не публиковалось, сколько ушло денег на установку ТСПУ. Но мне кажется, там было потрачено несколько миллиардов долларов.Судя по тому оборудованию, которое было установлено и по необходимым объёмам фильтрации трафика. Это оценочное суждение.
Что надо констатировать? Вот все пугали Китаем – мол, всё движется в сторону китайской модели интернета. Но интернет в России уже хуже, чем китайский. Ещё более контролируемый. Если говорить о сходствах и различиях – давайте про сходства.
В Китае есть такая практика – «умао дан». По сути, это «фабрика троллей».
Это китайское изобретение, и у нас оно ещё как есть. Это показывает недавний эксперимент ВКонтакте, когда на картинку с рыбаком, подписанную словами «Умное голосование», тут же набегали «боты», трёх минут не прошло. Попробуйте Вконтакте или в «Одноклассниках» запостить картинку с «Умным голосованием», и вы незамедлительно получите результат не хуже, чем в Китае. Правда, количество посаженных за публикации в интернете у нас не такое, как в Китае, но уже превысило тысячу человек.
В Китае проект такой «защиты интернета» изначально был назван «Золотой щит», а потому уже его в Америке назвали «China Great Firewall» Архитектурно это выглядит следующим образом: внутри Китая, в «chine-net» информация ходит беспрепятственно, там нет никаких фильтров. Ограничения через DPI трафик проходит только после обращения к зарубежным ресурсам. Они внутри ничего не могут заблокировать, но могут обратиться к хостинг-провайдеру и всё удалить.
А в России ТСПУ стоят на каждом операторе связи. В итоге российские ресурсы оказываются в невыгодном конкурентном положении. Когда российский пользователь обращается к российскому ресурсу, трафик проходит DPI как минимум один, а чаще всего два раза. Всё это вносит искажения в работу Сети: медленнее передача данных, больше ошибок, больше потерянных «пакетов».
Совсем недавно проблемы возникли с приложениями «Strava» для бегунов и со «СкайЭнк». Теперь, если в интернете что-то «сломалось», в этом с большой долей вероятности могут быть виноваты ТСПУ. Роскомнадзор может блокировать что угодно, никто не сможет этого проверить, и это может использоваться в любой конкурентной борьбе: достаточно занести денег в Радиочастотный центр управления сетей, и они заблокируют любой ресурс, и никто не сможет это определить – все реестры закрытые, никакого общественного контроля за этим нет. Это будет использоваться коррупционным и каким угодно образом.
Следующий шаг- чего не хватает для Китая – это то, о чём говорит журналист-расследователь Христо Грозев. На какой-то встрече или стриме он сказал, что до 2023года в России планируют, грубо говоря, отключить Интернет и создать "Интронет". Всех хостинг-провайдеров заставят получать лицензии и аккредитовываться в соответствующем органе при Роскомнадзоре. В Китае всё устроено похожим образом.
Если вы хотите зарегистрировать интернет-домен, вам придётся, как и в Китае, получать лицензию. Лицензия подразумевает, что вы будете сдавать в соответствующие органы все свои ключи шифрования. Это будет осуществляться не сразу, в течение следующих двух лет. Точка X - выборы президента в 2024 году. Интернет у нас уже не свободный и уже хуже, чем в Китае,а через пару лет ему будет совсем "крышка".