Михаил Климарев: российский интернет контролируется больше, чем китайский

Компании Apple и Google удалили из своих интернет-магазинов приложение "Навальный". Произошло это после того, как с российскими представителями компаний поговорили не где-нибудь, а в Совете Федерации, на заседании комиссии по защите государственного суверенитета.

Ранее представители компаний пытались ссылаться на некоторые "правовые тонкости", не позволяющие просто так взять и удалить приложение, но эти аргументы в итоге не возымели никакого действия. Как сообщил соратник Навального и руководитель штаба признанного экстремистским и запрещённого в России ФБК Иван Жданов, Google и Apple "совершили большую ошибку", согласившись удалить приложение.

Может быть, это и так - но, похоже, "за океаном" решили, что незачем бросать российских сотрудников под российскую репрессивную машину.

- Решение точно было принято штаб-квартирами компаний, находящимися в Калифорнии - сообщил Sobesednik.ru исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев - А в Совфеде были не представители Google и Apple, это были просто адвокаты. Сотрудники российской адвокатской компании, работающей с Google и Apple, которые были ответчиками.

Адвокаты ссылались на правила «сторов»: приложение не нарушало ни одно из них, и никто не имел права его удалять. Иначе бы все могли просто брать и удалять из «сторов» что угодно, и это отражалось бы на бизнесе Apple и Google. На это и ссылались адвокаты, никаких «тонкостей». Это сенатор Андрей Климов, который с ними разговаривал не понимает, мягко говоря, о чём речь.