Эксперт: давление на Google ради блокировки "Умного голосования" может навредить экономике

Теперь проблемы начались и у Google. Впрочем, это проблемы и для Роскомнадзора и российских властей - такой же лояльной, как "Яндекс", западная компания не будет.

- Сначала была информация, что приставы пришли для того, чтобы компания Google оплатила штрафы, которые наложили судебные органы из-за того, что компания не выполняет определённые требования законодательства, – рассказал Sobesednik.ru руководитель проекта «Роскомсвобода» Артём Козлюк. - Но дело в том, что офис Google, в который они пришли, не отвечает за компанию Google LLC, а только за рекламную политику компании по России, не более того.

Но потом появились сведения, что приставы пришли не для взыскания штрафов, а из-за того, что компания не удаляет из результатов поиска сайт "Умного голосования", который внесён в реестр запрещённых, когда сейчас, в политически конъюнктурный момент, российские власти хотят заблокировать оппозиционные сайты и т. д.

Но эти вопросы - компетенция не ООО Google, которое отвечает только за рекламу по России, а организации Google LLC, которая находится в США. Конечно, очень странно являться в этом случае в ООО Google, которое связано с материнской компанией, но вовсе не компетентно решать такие вопросы. Это не представительство Google в России, и российские власти прекрасно это понимают. Это отдельная частная компания с узким сектором задач. Грубо говоря, решение суда принято в отношении "Иванов LLC", а приставы пришли к "ИП Иванову".

Но приставы в этом случае подневольные, им дали, мне кажется, политическое указание прийти в этот офис и посмотреть, что будет. И они получили ожидаемый ответ. Теперь всё зависит от того, какие действия предпримут российские власти дальше.

- Если все вопросы в компании решаются в США, что остаётся нашим властям, какие «рычаги» давления?

- "Рычагов" практически нет. Можно накладываться всё больше и больше штрафов, которые, кстати, очень странно выглядят: административное наказание для иностранного юридического лица - это юридический каламбур. Также давление может отразиться в блокировке тех или иных сервисов Google. Роскомнадзор выпустил проект документа, в котором предлагается обязать те платформы, которые не соблюдают законодательство, писать на своих ресурсах, что они не соблюдают законодательство РФ - ещё одни абсурдный момент, который, конечно же, никто не будет выполнять.

Но сейчас оборудование по фильтрации прокачивается, разворачиваются ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) у операторов связи, которые позволяют более эффективно блокировать контент, замедлять трафик. Но при такой погоне за блокировкой крупного ресурса могут пострадать тысячи других организаций, сервисов, служб, в том числе государственных служб и финансовых организаций. По банкам России уже "раскидали" документ с опросом, какими vpn-сервисами пользуются их сотрудники - явно готовится блокировка этих сервисов и облачных систем, которые принадлежат Google. Какая-либо блокировка крупного сервиса может задеть различные сектора экономики и государственной власти, в том числе.

Инфраструктурно всё очень сильно завязано на "облачных системах", даже взаимодействие касс в магазинах при оплате покупок. Мы видели простой в определённых торговых сетях, когда Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов в Телеграм - когда просто кассы в магазинах некоторых сетей стояли. Не смотря на то, что оборудование по фильтрации трафика прокачивается, это всё равно может сказаться на множестве других сервисов.

Российские власти не хотят дойти до такого и поэтому пытаются надавить на офис Google, но, мне кажется, ситуация здесь патовая. Если бы речь шла о явно криминальных деяниях, как кибермошенничество или призывы к убийству, есть мировой консенсус, что такую информацию надо "сносить" и выдавать таких пользователей, тут вопросов нет.

Но если говорить про политическую составляющую блокировок, то тут западные сервисы вряд ли готовы пойти на сотрудничество, это неразрешимый "камень преткновения". Блокировки будут, и это скажется не только на блокируемых сервисах, но и на многих аспектах нашей с вами жизни.

- Власти готовы на ущерб нам и себе самим, лишь бы заблокировать «Умное голосование»?

- Если совсем упростить - да. Мне кажется, эта законодательная система блокировок была создано преимущественно по политически-конъюнктурным причинам. Грубо говоря, чтобы убить сайт "Умного голосования". А в дальнейшем - всякую альтернативную политическую жизнь и связанные с ней сервисы и т.п.

В первую очередь, российские власти заинтересованы в том, чтобы западные сервисы были более лояльны к требованиям ограничивать доступ либо выдавать данные активистов, оппозиционеров, пресекать группы, которые собирают акции, митинги, пожертвования, переводы денег. И это в первую очередь сфера интересов Роскомнадзора, который исполняет это законодательство. Хотя они прикрываются другим: дескать, в Google есть детская порнография и что-то ещё... Но это общественное прикрытие, чтобы легитимизировать своё давление на западные корпорации и принудить фильтровать трафик по политическим мотивам.

- А сколько было разговоров, что «Умное голосование» - совсем не умное… И теперь система готова усложнить жизнь и нам, и себе, лишь бы заблокировать сайт и приложение.

- Ну, ведь публичная риторика не совпадает с тем, что они внутри себя осознают и думают. Публично они будут говорить: вы наберёте 0,1%, это ничего не значит. Но вспомните, сколько набрал Навальный в 2013 году, когда его допустили до выборов мэра Москвы. При всех препонах, которые ему ставили.

Сейчас популярность Навального и его команды намного выше, и если допустить беспрепятственное распространение их идей и сервисов, дать им возможность свободно проводить предвыборную кампанию, оппозиционные кандидаты в депутаты смогут набрать гораздо больше голосов, чем сейчас, в "учебном режиме".

Власти понимают, что любой подобный сервис уменьшает вероятность беспрепятственного прохождения кандидатов от правящей партии. Чтобы им не надо было потом думать, как устраивать "карусели" и тому подобное, проще сделать так, чтобы люди не пошли на выборы или голосовали, за кого надо. И такой сервис, как "Умное голосование" - препятствие для этих планов и "головная боль". Недаром летом осенью и надзорные органы активизировались на предмет распространения оппозиционных взглядов, в том числе через сайт "Умного голосования".

*«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией и запрещён на территории страны