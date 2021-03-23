Брюханова и Кац нашли аномалии при онлайн-голосовании. Они назвали это вбросами

Кандидат в депутаты Госдумы Анастасия Брюханова, выдвигавшаяся по 198 округу в Москве, проанализировала результаты электронного дистанционного голосования, перевернувшего расклад сил в большинстве округов столицы в пользу провластных кандидатов, по единственному доступному для анализа параметру – времени. Она обратила внимание на странные периоды, когда голосование за кандидатов от власти усиливается и неожиданно снижается. В своем ролике на YouTube кандидат говорит, что это не что иное как вбросы с перерывом исполнителя на обед. С этим согласен глава её штаба Максим Кац.

Согласно выводам Брюхановой, за три дня голосования наблюдались две так называемые фазы «вбросов»: медленная и быстрая. Медленная фаза начинается сразу после начала голосования сутра пятницы и длится в течение первых дней. Быстрая же отчетливо видна на графике в ночь с субботы на воскресенье. Из него следует, что голосование за её оппонента усилилось в районе от полуночи до утра воскресенья.