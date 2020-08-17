«Голос» признали «иноагентом» из-за 200 рублей от гражданки Армении. У движения нет банковского счета

Суд счел законным признание движения в защиту избирательных прав граждан «Голос» первым и единственным в России неформальным объединением-«иностранным агентом». Судья согласился с доводами Минюста, который в качестве доказательства получения наблюдательским движением иностранного финансирования привел сделанную самостоятельно справку о некоем переводе «около 200 рублей» гражданкой Республики Армения Манукян Норайрой Львовной.

В отличие от суда, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, рассказавший об этом процессе, подошел к доказательствам критически. Минюст в суде утверждал, что «Голос» двумя банковскими платежами перевел сумму в размере «около 200 рублей» Фонду содействия правового просвещения населения «Лига избирателей». Эти «около 200 рублей» (почему они поняли, что именно эти, не уточняется) «Голос» якобы получил от упомянутой гражданки Армении.

Мельконьянц пишет, что их представители так и не добились от Минюста ответов на уточняющие вопросы: какова конкретная сумма платежа, почему ведомство считает г-жу Манукян гражданкой Армении и есть ли у неё российское гражданство (её саму суд отказался вызывать в качестве свидетеля), а также каким образом были произведены все перечисленные платежи, если у «Голоса», который не зарегистрирован как организация, нет и не может быть банковского счета.

Мельконьянц пояснил, что Минюст показал судье ещё некую справку от Росфинмониторинга, но демонстрировать её защите суд отказался и в дело она не попала. «Голос» считает это недопустимым. Мельконьянц приводит в качестве примера дело другой организации, где также фигурировала справка от Росфинмониторинга, напоминая, что тогда суд отказался приобщать её к делу, заявив следующее: «Обращаем ваше внимание, что данные сведения носят разведывательный характер, и для использования в суде необходимо получить подтверждение их достоверности в кредитной организации».