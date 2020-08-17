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"Решили уморить со смеху": "Голос"* рассказал, как его травят госканалы

Движение в защиту прав избирателей отреагировало на очередную пропагандистскую кампанию против него

Движение в защиту прав избирателей «Голос»* опубликовало заявление о об очередной пропагандистской кампании против него. Как прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц, уровень противодействия движению «опустился на какой-то средневековый уровень фабрикации низкокачественных фейков, которые с серьёзным видом обсуждают сенаторы и пропагандисты федеральных каналов. Забавно наблюдать, как эти фейки тиражируют те, кто якобы с фейками борется».

Хронология такова.

В понедельник, 13 сентября, провластный телеграм-канал «Подмосковная прачка» опубликовал видеоролик, в описании которого утверждается, что это запись инструктажа движения «Голос» в «Зуме». И там даётся установка «раскручивать до скандала даже самые мелкие нарушения», а если их не будет – то эти самые нарушения якобы будут создаваться самими активистами «Голоса». Лиц и участников не видно.

«Этот ролик выглядит настолько постановочным и "липовым", что мы бы не придали этому значения, – комментирует "Голос", – но 14 сентября его показали во время пресс-конференции Избирательной комиссии Ленинградской области в ТАСС. А потом и на "Россия 24". Видимо, и сообщения с "Карты нарушений" избирательные комиссии проверяют с такой же, очень малой, тщательностью»
Фото: Телеграм Г. Мельконьянца
Образец фейковой почтовой рассылки.

Во вторник, 14 сентября, канал «Кремлёвская прачка» опубликовал ролик, где якобы движение «Голос», совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (!) провели в Петербурге инструктаж для наблюдателей. Ролик показали у Соловьёва и на RT. «В самом ролике нет никаких упоминаний о «Голосе», только логотип БДИПЧ ОБСЕ на экране проектора», – комментируют в движении.

В среду, 15 сентября, ещё один провластный канал «Опер пишет» показал, как якобы движение «Голос», опять совместно с БДИПЧ ОБСЕ уже в Москве учат наблюдателей, как устраивать провокации на выборах.

И наконец сегодня, 16 сентября, правозащитники стали получать сообщения от избирателей о том, что им на электронную почту стала приходить рассылка с адреса root@navalnydream.online, в которой некий «Общероссийский комитет Голос – за свободные выборы» призывает бойкотировать выборы. В настоящем движении «Голос» заявляют, что это фейк.

«Всё повторяется точно по схеме, которую они использовали на Общероссийском голосовании с фейковыми роликами и фейковыми материалами, – констатирует Мельконьянц. – Сначала они хотели "Голос" просто уморить, а теперь решили уморить со смеху».

*«Голос» внесён Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

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