"Решили уморить со смеху": "Голос"* рассказал, как его травят госканалы

Движение в защиту прав избирателей «Голос»* опубликовало заявление о об очередной пропагандистской кампании против него. Как прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц, уровень противодействия движению «опустился на какой-то средневековый уровень фабрикации низкокачественных фейков, которые с серьёзным видом обсуждают сенаторы и пропагандисты федеральных каналов. Забавно наблюдать, как эти фейки тиражируют те, кто якобы с фейками борется».

Хронология такова.

В понедельник, 13 сентября, провластный телеграм-канал «Подмосковная прачка» опубликовал видеоролик, в описании которого утверждается, что это запись инструктажа движения «Голос» в «Зуме». И там даётся установка «раскручивать до скандала даже самые мелкие нарушения», а если их не будет – то эти самые нарушения якобы будут создаваться самими активистами «Голоса». Лиц и участников не видно.

«Этот ролик выглядит настолько постановочным и "липовым", что мы бы не придали этому значения, – комментирует "Голос", – но 14 сентября его показали во время пресс-конференции Избирательной комиссии Ленинградской области в ТАСС. А потом и на "Россия 24". Видимо, и сообщения с "Карты нарушений" избирательные комиссии проверяют с такой же, очень малой, тщательностью»