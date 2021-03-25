Саакашвили прекращает голодовку, но у него есть условие

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого двумя днями ранее госпитализировали из тюрьмы, заявил о намерении прекратить голодовку, длящуюся уже больше месяца. При этом он настаивает, что не позволит наблюдать за состоянием своего здоровья тюремным медикам и требует госпитализации в гражданское медучреждение.

«Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку»,

— говорится в письме оппозиционного политика, которое зачитал его адвокат Ника Гварамия (цитата по ТАСС).

Саакашвили требует от властей перевода в частную клинику, причём решить, в какую именно должен врачебный консилиум, который руководство пенитенциарной системы также должно созвать по его просьбе.

Также экс-глава государства обратился к одному из депутатов грузинского парламента Елене Хоштарии, которая с 3 ноября также держит голодовку с требованием отправить Саакашвили в частную клинику. Он попросил её прекратить голодовку.