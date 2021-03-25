Саакашвили госпитализировали из тюрьмы на вертолёте после месяца голодовки

Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что заключённый под стражу бывший президент страны Михаил Саакашвили был доставлен в тюремную больницу в Тбилиси в связи с ухудшением состояния. Политик уже более месяца находится в тюрьме после того как вернулся из Украины. С момента заключения он держал голодовку в знак протеста из-за политического, по его мнению, преследования.

«Заключённый Михаил Саакашвили переведён из 12-го пенитенциарного учреждения в Медицинское учреждение для обвиняемых и осуждённых № 18 с целью предотвращения ухудшения состояния его здоровья и в связи с возросшими рисками», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит телеканала «Рустави 2».

Ранее телеканал «Мтавари архи» со ссылкой на мать оппозиционера сообщил, что для транспортировки Михаила Саакашвили в тюрьму прибыл вертолёт, который после этого направился в Тбилиси.

Власти Украины заявляли о намерениях добиваться экстрадиции своего гражданина, однако руководство Грузии наотрез отказалось обсуждать такую возможность.