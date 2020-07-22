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Зеленский будет добиваться экстрадиции Саакашвили в Украину

«Мы все будем этим заниматься», -- объяснил Зеленский, пообещав вернуть гражданина Украины Михаила Саакашвили обратно

Фото: Global Look Press

Михаил Саакашвили

Президент Владимир Зеленский заявил, что все правительственные контакты между Украиной и Грузией будут сопровождаться обсуждением вопроса о возвращении политика Михаила Саакашвили, арестованного на родине. Формально бывший президент Грузии является гражданином Украины.

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть​​», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, требовать экстрадиции Саакашвили будет не только МИД Украины, но также органы, взаимодействующие с посольством Грузии в стране, а также непосредственно правительство на уровне взаимодействий между кабминами двух стран: «Мы все будем этим заниматься», — пояснил глава государства.

В 2015 году экс-президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство — это подразумевает отказ от грузинского паспорта. Затем в 2017 году тот же Порошенко лишил его гражданства, однако в 2019 году президент Зеленский вернул ему гражданство Украины. С мая прошлого года Саакашвили занимает должность главы Исполнительного комитета реформ страны.

Накануне выборов Саакашвили вернулся в Грузию, призвав сторонников его партии «Единое национальное движение» проголосовать на выборах в органы местного самоуправления (в итоге она занимает второе место). Тогда власти Грузии арестовали экс-президента за незаконное пересечение границы. Он объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом.

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