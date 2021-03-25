Тбилиси не отдаст Саакашвили Киеву. Он досидит срок в грузинской тюрьме

Заместитель председателя правительства Грузии Тея Цулукиани, которая также возглавляет национальное Министерство культуры, спорта и молодежи, заявила, что её страна не пойдет на экстрадицию бывшего президента Михаила Саакашвили на Украину, гражданином которой он формально является.

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — приводит её слова ТАСС.

Напомним, что Саакашвили арестовали по обвинениям, которые уже были предъявлены ему ещё до возвращения на историческую Родину. Обвинение в незаконном пересечении границы ему до сих пор не предъявили — в прокуратуре пояснили, что так как он и без того находится в тюрьме под Тбилиси, спешить с этим следствию не нужно.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что национальный МИД, как и всё правительство, будут дипломатическим путем добиваться передачи Киеву гражданина Украины Михаила Саакашвили.