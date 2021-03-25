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В Грузии не спешат предъявлением Саакашвили новые обвинения – он арестован по старым

Власти Грузии не видят необходимости торопиться с новыми обвинениями в адрес Саакашвили, так как он будет под арестом по старым делам

Фото: Global Look Press

Протестующие в Киеве требуют освободить Саакашвили, 2017 год

Прокуратура Грузии сообщила, что не ограничивает себя в сроках предъявления экс-президенту Михаилу Саакашвили нового обвинения из-за незаконного пересечения границы. В этом нет необходимости, так как он уже проходит фигурантом по другим уголовным делам, поэтому отпускать его спустя двое суток после задержания не станут.

«Михаил Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела. Соответственно, он арестован и находится в пенитенциарном учреждении», — пояснили представители пресс-службы ведомства ТАСС.

Согласно грузинскому законодательству, спустя 48 часов после задержания подозреваемый должен быть выпущен на свободу, если ему не предъявлены обвинения. Однако так как задержание Саакашвили никак не связано с незаконным пересечением границ, то и отпускать его не будут, а обвинения в этом ему предъявят, «когда посчитают нужным», пояснили в прокуратуре.

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме недалеко от Тбилиси. Он объявил голодовку.

Ранее «Собеседник» писал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться вызволения политика из Грузии обратно в Украину, так как он является гражданином Украины.

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