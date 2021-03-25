«Такие истории не секрет»: Рассказавший о домогательствах Жириновского журналист прокомментировал иск от политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал по 10 миллионов рублей с телеканала Дождь* и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в сексуальном домогательстве.

Как рассказал «Собеседнику» Ренат Давлетгильдеев, сделанный им в 2018 году пост был поддержкой девушек, рассказавших о случаях харассмента, с которым они столкнулись в коридорах Госдумы.

«Я тогда подумал, почему девочки отдуваются, раз уж пошла такая волна признаний, волна MeeToo. Многие из нас переживали, и эмоционально такие ситуации откладывались и влияли на развитие и комфорт. Девочки тогда сделали несколько признаний, среди них была моя подруга с телеканала Дождь* Даша Жук, я тоже писал об этом в посте. Парни почему-то молчали, хотя я знаю лично многих мальчишек, которые также сталкивались со случаями, которые они дискомфортно переносили и которые были для них травмирующими. Я об этом рассказал и призвал пацанов писать такие же признания и рассказывать о том, что им приходилось переживать, потому что молодые люди тоже сталкиваются с проявлениями, не могу сказать домогательств, но тем не менее, с некомфортными ситуациями, ответить на которые иногда бывает нечего», – сказал журналист.

Он считает, что эта история всплыла после того, как Владимир Вольфович сходил на эфир телеканала Дождь*, который был сравнительно недавно.

«Там ему припомнили и задали этот вопрос, возможно тогда он вспомнил про эту ситуацию или возможно о ней узнал из того эфира и возможно тогда он затаил обиду и решил этот иск подать. (...) Для меня это не является чем-то порочащим репутацию. Мне кажется, что подобные истории, которые касаются Владимира Жириновского, это не секрет, потому что про них много писали в медиа. Буду советоваться с адвокатом», – отметил Давлетгильдеев.

Как сообщает телеканал, претензии Жириновского связаны с постом Давлетгильдеева, который журналист опубликовал в марте 2018 года. Как говорится в иске депутата, журналист распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию политика информацию, написав:

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».

Как отмечается в иске, журналист также повторил свои слова в эфире Дождя*.

*Телеканал Дождь признан в России иноагентом.