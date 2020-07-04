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«Осеннее обострение»: Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина снова объявили в розыск

По информации «Собеседника», Осечкин находится в базе разыскиваемых лиц МВД РФ как минимум с 9 ноября

Фото: Скриншот с Youtube-канала Gulagu.net

Рассказывающего о пытках в российских колониях основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина переобъявили в розыск. Об этом он сообщил в телеграм-канале проекта.

«Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять - объявили. Осеннее обострение, не иначе», – написал он. 

По словам Осечкина, в материале дела против него сказано, что он «якобы что-то там похитил в марте 2016 года в Москве и органы ФСИН/ФСБ/МВД решили об этом возбудиться в конце октября 2019 года ровно через неделю после моего выступления в Европарламенте (Страсбург) с разоблачением рабского труда и систематических пыток в учреждениях ФСИН». 

По информации «Собеседника», Осечкин находится в базе разыскиваемых лиц МВД РФ как минимум с 9 ноября. В описании говорится, что он переобъявлен и ранее разыскивался.

Фото: Скриншот с базы МВД

В 2020 году Осечкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд в Москве заочно арестовал его на два месяца. 

Ранее Саратовская прокуратура прекратила уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации против информатора Gulagu.net Сергея Савельева, который передал проекту 40 гигабайт видеозаписей и других материалов пыток и издевательств над заключёнными в российских колониях. 

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