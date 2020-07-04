«Осеннее обострение»: Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина снова объявили в розыск

Рассказывающего о пытках в российских колониях основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина переобъявили в розыск. Об этом он сообщил в телеграм-канале проекта.

«Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять - объявили. Осеннее обострение, не иначе», – написал он.

По словам Осечкина, в материале дела против него сказано, что он «якобы что-то там похитил в марте 2016 года в Москве и органы ФСИН/ФСБ/МВД решили об этом возбудиться в конце октября 2019 года ровно через неделю после моего выступления в Европарламенте (Страсбург) с разоблачением рабского труда и систематических пыток в учреждениях ФСИН».

По информации «Собеседника», Осечкин находится в базе разыскиваемых лиц МВД РФ как минимум с 9 ноября. В описании говорится, что он переобъявлен и ранее разыскивался.