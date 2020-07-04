Создатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в Facebook о своем заочном аресте

Суд в Москве заочно арестовал на два месяца основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по делу о мошенничестве.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на Facebook самого Осечкина.

«Какой-то судья Головинского районного суда под давлением оперативников Управления "М" ФСБ и коррумпированных генералов принял незаконное и необоснованное решение о моем заочном аресте», – написал правозащитник. По его словам, узнал он об этом случайно, при этом никаких официальных оповещений он не получал. «Их цель – не я лично. Их цель – уничтожение правозащитного проекта Gulagu.net», – подчеркнул Осечкин.

В карточке дела на сайте суда указано, что речь идет о мошенничестве, совершенном группой лиц или с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 159 УК).

По информации издания Baza, Осечкина подозревают в продаже родственникам заключенных страховых полисов, которые позволяли заключенным отбывать срок «лучше и безопаснее»; таким образом с 2015 по 2019 год правозащитник якобы заработал более 1,5 млн.

Основатель Gulagu.net упомянул об обысках у него дома в 2015 году, после которых правозащитник уехал во Францию. В 2016 году Осечкину пришло уведомление, что его причастность к уголовному делу о мошенничестве, в рамках которого проводились следственные действия, не доказана.