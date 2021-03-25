Информатор Gulagu.net Сергей Савельев не планирует возвращаться в Россию после прекращения уголовного дела против него

Саратовская прокуратура прекратила уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации против информатора Gulagu.net Сергея Савельева из-за его незаконности и необоснованности. Об этом рассказал основатель проекта Владимир Осечкин и сам Сергей Савельев в прямой трансляции на Youtube.

Сейчас Савельев находится во Франции. По его словам, несмотря на отмену уголовного преследования, в Россию он возвращаться не собирается.

В октябре экс-заключенного Саратовской колонии Сергея Савельева объявили в международный розыск. Ранее он передал Gulagu.net 40 гигабайт видеозаписей и других материалов пыток и издевательств над заключёнными в российских колониях.