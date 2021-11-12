СМИ: Наталья Поклонская получила от государства квартиру стоимостью более 50 млн рублей

Наталья Поклонская перед назначением послом в Кабо-Верде получила в собственность от государства половину квартиры площадью 119,2 квадратного метра в Москве, вторая половина досталась ее дочери Анастасии Мериуц. Об этом сообщает издание «Важные истории» (признано в России иноагентом).

По информации издания, квартира находится в ЖК «Дача Сталина», который называют домом Управделами администрации президента. Здесь находятся служебные квартиры УДП, часть из которых приватизирована чиновниками.

Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра жилья с ремонтом в этом доме составляет около 445 тысяч рублей. Исходя из этого, квартира Поклонской и ее дочери может стоить около 53 миллионов. При этом, согласно декларациям о доходах Натальи Поклонской, за последние шесть лет она заработала всего 25,2 миллиона.

Как напоминают журналисты, для того чтобы чиновник в России получил квартиру, необходимо чтобы комиссия признала его нуждающимся и поставила на очередь для улучшения жилищных условий. Таковыми признают тех, у кого площадь жилья не превышает 15 квадратных метров на человека. То есть в случае с Поклонской и ее дочерью жилплощадь должна быть меньше 30 квадратных метров.

При этом экс-депутат Госдумы также имеет дом в Крыму площадью 296,5 квадратного метра.