«Наслаждаюсь и страдаю»: Наталья Поклонская учится играть на гитаре и готовится к отъезду в Кабо-Верде

Экс-депутат Госдумы и Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не согласна с теми, кто называет ее назначение ссылкой. Интервью с дипломатом опубликовало агентство КрымИнформ.

«Это продолжение карьеры, это доверие руководителя нашей страны. Смешно слышать, когда люди называют это ссылкой. Я ещё не встречала такого неугодного человека, которому бы предложили быть чрезвычайным и полномочным послом нашей огромной страны. Мне кажется, такого быть не может. Для меня это карьера, к которой я начала готовиться задолго», – ответила Поклонская на вопрос, как она относится к тому, что ее назначение послом некоторые считают ссылкой за непокорность.

Она также рассказала. что начала осваивать игру на гитаре, чтобы взять ее с собой.

«Такие жизненные обстоятельства. Пианино я не могу взять с собой в Кабо-Верде. А гитара поедет со мной. Я только начала осваивать. Разучу обязательно какую-нибудь песню нашу, русскую народную или из какого-то нашего всеми любимого фильма. Скоро Новый год, может быть, из «Ирония судьбы или с легким паром». Покажу, с ребятами посидим, с коллективом, встретим Новый год с гитарой», – добавила посол.

Фотографии с гитарой Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Instagram, а в подписи к ним оставила отрывок из стихотворения Бальмонта «Маятник».

«Равнодушно я считаю

Безучастное тик-так.

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